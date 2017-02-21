В Європі - сплеск радіації?

21 февраля 2017 | 08:49

Військово-повітряні сили США відправили літак-розвідник WC-135C Constant Phoenix до Великої Британії на фоні даних про підвищення рівня радіоактивного йоду, виявленого в Європі. Про це пише The Aviationist, передає УНН. Як зазначається, літак може досліджувати сплеск радіації в Норвегії.

Вказано, що літак WC-135C Constant Phoenix ВПС США 17 лютого відправили на авіабазу Мілденхолл у Великій Британії.

WC-135, відомий як "сніффер", може перевозити до 33 осіб. Проте, укомплектованість екіпажу зведено до мінімуму під час польотів місії з метою зниження рівнів радіоації, пише видання.

Повідомляється, що гази збираються двома ковшами з боків фюзеляжу, звідки потім проводиться через фільтри. Екіпажі мають можливість аналізувати залишок радіоактивних опадів в реальному часі, що допомагає підтвердити наявність радіоактивних опадів і, можливо, визначити характеристики залученої боєголовки.

"Наразі не було жодної офіційної заяви з боку військових США про причини, чому такий літак для ядерних досліджень був відправлений (до Європи - ред.). Проте, багато джерел вказують, що літаку було поставлено завдання дослідження сплеску рівня йоду, виявленого в північній Європі з початку січня", - сказано у повідомленні.

Йод-131 є радіонуклідом антропогенного походження і недавно був виявлений в невеликих кількостях в атмосфері на рівні землі в Європі. Сказано, що вперше він був виявлений протягом 2-го тижня січня 2017 року на півночі Норвегії. Йод-131 був також виявлений в Фінляндії, Польщі, Чехії, Німеччині, Франції та Іспанії до кінця січня.

"Проте, ніхто не знає причину появи йоду-131. Поряд з атомних електростанцій, ізотоп також широко використовується в медицині, і його присутність в повітрі може бути наслідком декількох різних інцидентів. Або, як дехто спекулює, це могло бути побічним ефектом випробування нової ядерної боєголовки в Росії: малоймовірне (вважається, що є здатність виявляти ядерні випробування через супутники і сейсмоприймачі) порушення Договору про заборону ядерних випробувань", - йдеться у повідомленні.

Ймовірно, що WC-135 допоможе з'ясувати походження йоду-131.