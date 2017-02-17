|
ЛНР\ДНР собираются поддержать материально украинцев за линией разграничения
17 февраля 2017 | 11:59
распечатать комментарии [0] добавить в
В совместном заявлении Захарченко и Плотницкого подчеркивается, что экономическая блокада, организованная правительством Украины, привела "к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса".
Главы провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Александр Захарченко и Игорь Плотницкий объявили о начале реализации программы гуманитарной помощи и экологической безопасности для жителей подконтрольных Украине районов Донбасса, а также потребовали допуска своих инспекторов к жизненно важным объектам инфраструктуры региона. Документ был представлен на состоявшейся в Луганске совместной пресс-конференции руководителей республик.
Захарченко и Плотницкий подчеркивают, что жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса оказались в крайне сложном положении. "Они страдают от произвола военно-гражданских диктаторских администраций, от бесчинств батальонов национальной гвардии, ВСУ размещают личный состав и военную технику в жилых кварталах, школах и больницах, на промышленных предприятиях и объектах гражданской инфраструктуры, тем самым делая из местных жителей заложников", - указывают лидеры ДНР и ЛНР.
Кроме того, подчеркивается в совместном заявлении, экономическая блокада, организованная правительством Украины совместно с радикалами, привела "к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса".
"Таким образом, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей", - говорится в документе.
"В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и, в-третьих, помощь разделенным семьям, - заявили Захарченко и Плотницкий. - Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения".
Экологическая безопасность Донбасса
Главы республик также выразили обеспокоенность состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей. В этой связи Захарченко и Плотницкий предложили свою схему обеспечения экологической безопасности региона, потребовав допуска своих инспекторов и гуманитарных сотрудников к жизненно важным объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.
"Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Папаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперегонного завода, предприятий "Заря" (в городе Рубежное) и "Азот" (в городе Северодонецк), КП "Вода Донбасса", фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, Азовсталь, Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода", - говорится в документе.
Захарченко и Плотницкий призывают "обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо- и газоснабжения), находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для граждан ДНР и ЛНР".
"В этих целях мы настаиваем на беспрепятственном доступе на контролируемую Украиной территорию Донецкой и Луганской областей гуманитарных организаций ДНР и ЛНР, а также рекомендованных нами международных организаций", - заявили они.
В заключение главы республик призвали жителей подконтрольных Киеву городов и сел Донбасса объединить "усилия ради выживания и мира, для борьбы с теми, кто сидя далеко в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, пытаются нас поссорить, кто богатеет на войне".
ТАСС
также читайте
[14.02.2017]
[13.02.2017]
[13.02.2017]
|
Загрузка...
по теме
Працівник Київського СІЗО отримав 6 років тюрми за розповсюдження наркотиків
16. 02. 2017 | 10:40
За принципової позиції прокуратури міста Києва до реальної міри покарання засуджено працівника відділу режиму і безпеки Київського слідчого ізолятора, який намагався збути одному з ув’язнених пакунок з наркотичними речовинами, зокрема канабісом, метадоном та амфетаміном.
Брата лидера КНДР убили в аэропорту Малазии
14. 02. 2017 | 15:23
Ким Чен Нам Старшего брата северокорейского лидера убили в малазийском аэропорту В аэропорту Куала-Лумпура вчера, 13 февраля, убили Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Летом в Дубае запустят беспилотное дрон-такси
14. 02. 2017 | 12:31
НАТО назвало условия вступления Украины в альянс
14. 02. 2017 | 12:27
Вопрос вступления Украины в НАТО можно ставить только после реформирования Вооруженных сил страны и приведения их к стандартам Альянса. Об этом заявил во вторник глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»