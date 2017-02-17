ЛНР\ДНР собираются поддержать материально украинцев за линией разграничения

Захарченко и Плотницкий подчеркивают, что жители подконтрольных Киеву территорий Донбасса оказались в крайне сложном положении. "Они страдают от произвола военно-гражданских диктаторских администраций, от бесчинств батальонов национальной гвардии, ВСУ размещают личный состав и военную технику в жилых кварталах, школах и больницах, на промышленных предприятиях и объектах гражданской инфраструктуры, тем самым делая из местных жителей заложников", - указывают лидеры ДНР и ЛНР.

Кроме того, подчеркивается в совместном заявлении, экономическая блокада, организованная правительством Украины совместно с радикалами, привела "к разрыву социальных и экономических связей когда-то единого народа Донбасса".

"Таким образом, оставшиеся под контролем Украины районы Донбасса поставлены на грань гуманитарной и экологической катастрофы. Растут техногенные риски, останавливаются заводы, комбинаты, продолжает падать уровень жизни людей", - говорится в документе.

"В связи с этим мы приняли решение реализовать программу гуманитарной помощи и экологической безопасности для наших братьев и сестер, проживающих в подконтрольных Украине районах Донбасса. Основными направлениями программы гуманитарной помощи являются, во-первых, оказание услуг в сфере медицины и образования, во-вторых, выплаты ветеранам и, в-третьих, помощь разделенным семьям, - заявили Захарченко и Плотницкий. - Отдельно хотим подчеркнуть, что созданы гуманитарные фонды по поддержке земляков. Также в программе предусмотрены совместные культурные, образовательные, спортивные мероприятия с участием представителей городов и сел по обе стороны линии соприкосновения".

Экологическая безопасность Донбасса

Главы республик также выразили обеспокоенность состоянием объектов инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей. В этой связи Захарченко и Плотницкий предложили свою схему обеспечения экологической безопасности региона, потребовав допуска своих инспекторов и гуманитарных сотрудников к жизненно важным объектам инфраструктуры на подконтрольных Киеву территориях Донбасса.

"Мы настаиваем на возможности инспектирования силами МЧС ДНР и ЛНР и нашими гуманитарными организациями водоотливных комплексов действующих и закрытых шахт, Папаснянского водоканала, Лисичанского нефтеперегонного завода, предприятий "Заря" (в городе Рубежное) и "Азот" (в городе Северодонецк), КП "Вода Донбасса", фильтровальных станций, складов с хлором, Авдеевского коксохимического завода, Азовсталь, Константиновского государственного химического завода, Дзержинского фенольного завода", - говорится в документе.

Захарченко и Плотницкий призывают "обеспечить возможность мониторинга объектов инженерной инфраструктуры (энерго-, водо- и газоснабжения), находящихся на подконтрольной Украине части территории Донбасса, повреждение которых может создать проблемы для граждан ДНР и ЛНР".

"В этих целях мы настаиваем на беспрепятственном доступе на контролируемую Украиной территорию Донецкой и Луганской областей гуманитарных организаций ДНР и ЛНР, а также рекомендованных нами международных организаций", - заявили они.

В заключение главы республик призвали жителей подконтрольных Киеву городов и сел Донбасса объединить "усилия ради выживания и мира, для борьбы с теми, кто сидя далеко в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне, пытаются нас поссорить, кто богатеет на войне".

ТАСС