|
Працівник Київського СІЗО отримав 6 років тюрми за розповсюдження наркотиків
16 февраля 2017 | 10:40
распечатать комментарии [0] добавить в
За принципової позиції прокуратури міста Києва до реальної міри покарання засуджено працівника відділу режиму і безпеки Київського слідчого ізолятора, який намагався збути одному з ув’язнених пакунок з наркотичними речовинами, зокрема канабісом, метадоном та амфетаміном.
Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2017 працівника пенітенціарної служби визнано винним за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою збуту в місцях позбавлення волі особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин) та засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
Крім того, судом обвинуваченому призначено додаткові покарання у вигляді позбавлення спеціального звання молодшого сержанта внутрішньої служби та заборони обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.
Прес-служба прокуратури містаКиєва
также читайте
[14.02.2017]
[13.02.2017]
[13.02.2017]
|
Загрузка...
по теме
Брата лидера КНДР убили в аэропорту Малазии
14. 02. 2017 | 15:23
Ким Чен Нам Старшего брата северокорейского лидера убили в малазийском аэропорту В аэропорту Куала-Лумпура вчера, 13 февраля, убили Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
Летом в Дубае запустят беспилотное дрон-такси
14. 02. 2017 | 12:31
НАТО назвало условия вступления Украины в альянс
14. 02. 2017 | 12:27
Вопрос вступления Украины в НАТО можно ставить только после реформирования Вооруженных сил страны и приведения их к стандартам Альянса. Об этом заявил во вторник глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
Франция расширяет шпионский штат
14. 02. 2017 | 12:25
Массовую кампанию по найму персонала проводят главное управление внешней разведки Франции (DGSE), которое находится в подчинении у Минобороны, и главное управление внутренней разведки (DGSI), подведомственное МВД страны. Об этом пишет RFI.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»