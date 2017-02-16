Працівник Київського СІЗО отримав 6 років тюрми за розповсюдження наркотиків

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2017 працівника пенітенціарної служби визнано винним за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання з метою збуту в місцях позбавлення волі особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин) та засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Крім того, судом обвинуваченому призначено додаткові покарання у вигляді позбавлення спеціального звання молодшого сержанта внутрішньої служби та заборони обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.

Прес-служба прокуратури містаКиєва