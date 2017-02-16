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Працівник Київського СІЗО отримав 6 років тюрми за розповсюдження наркотиків

16 февраля 2017 | 10:40

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За принципової позиції прокуратури міста Києва до реальної міри покарання засуджено працівника відділу режиму і безпеки Київського слідчого ізолятора, який намагався збути одному з ув’язнених пакунок з наркотичними речовинами, зокрема канабісом, метадоном та амфетаміном.


 

Вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 14.02.2017 працівника пенітенціарної служби визнано винним за ч. 2 ст. 307 КК України (незаконне придбання та зберігання  з метою збуту в місцях позбавлення волі особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин) та засуджено до 6 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
 
Крім того, судом обвинуваченому призначено додаткові покарання у вигляді позбавлення спеціального звання молодшого сержанта внутрішньої служби та заборони обіймати посади в правоохоронних органах строком на 2 роки.
 
Прес-служба прокуратури містаКиєва


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