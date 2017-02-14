Брата лидера КНДР убили в аэропорту Малазии

14 февраля 2017 | 15:23

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Ким Чен Нам Старшего брата северокорейского лидера убили в малазийском аэропорту В аэропорту Куала-Лумпура вчера, 13 февраля, убили Ким Чен Нама - старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap. Ким Чен Нам скончался после нападения, которое на него совершили в аэропорту двое неизвестных "женщин-агентов", которые были вооружены "отравленными иглами". Подозреваемые скрылись с места происшествия. Малазийская полиция подозревает, что за покушением стоит Северная Корея. "Если эта информация подтвердится, дело Кима станет самым громким убийством режима Ким Чен Ына после казни Чан Сун Тхэка, некогда всесильного дяди нынешнего лидера КНДР, в декабре 2013 года ", - сообщили СМИ. Напомним, ранее власти Северной Кореи заявили, что им удалось испытать возможности оснащения баллистической ракеты ядерной боеголовкой. В КНДР заявили об испытании возможности ядерного оснащения баллистической ракеты США могут усилить санкции



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