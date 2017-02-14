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Летом в Дубае запустят беспилотное дрон-такси
14 февраля 2017 | 12:31
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В прошлом году китайская компания EHang гигантский беспилотник с автономным управлением, рассчитанный на перевозку одного человека. Разработка заинтересовала власти Дубая, и в июне аппарат под названием EHang 184 примет на борт своего первого пассажира. Дрон-такси уже тестируется в окрестностях знаменитого отеля-паруса Бурдж-эль-Араб.
Летающее такси
В финальной версии дрона максимальное время полета увеличилось до 30 минут, при этом он способен преодолеть расстояние до 50 километров. EHang 184 развивает скорость до 160 км/ч, хотя во время пассажирских перевозок ее ограничивают до 100 км/ч. Человек в кабине не сможет взять управление на себя — перед ним находится только дисплей, на котором нужно выбрать место назначения. Управление аппаратом осуществляется с наземной станции, где подбирается оптимальный маршрут. Беспилотник продолжит свой полет даже в случае отказа некоторых систем, например, при остановке одного из двигателей он пойдет на аварийную посадку и мягко приземлится в ближайшем подходящем месте.
EHang 184 рассчитан на пассажиров весом до 100 кг, которые могут взять с собой небольшой чемодан в качестве багажа. Сколько будет стоить поездка в дрон-такси — не сообщается.
Город будущего
Дубай можно смело назвать самым технологичным городом в мире. Здесь работает современное беспилотное метро, проводятся чемпионаты по гонкам дронов, а для тушения пожаров используются реактивные ранцы. Местные власти также работают над проектом транспортной системы Илона Маска Hyperloop.
Источник: Popular Mechanics/Associated Press
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