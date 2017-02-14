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НАТО назвало условия вступления Украины в альянс
14 февраля 2017 | 12:27
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Вопрос вступления Украины в НАТО можно ставить только после реформирования Вооруженных сил страны и приведения их к стандартам Альянса. Об этом заявил во вторник глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Мы знаем о позиции Президента Украины по референдуму, она не нова, два года назад такая позиция уже высказывалась. Сейчас Президент определил, что приоритетом для Украины является реформирование (Вооруженных сил - ред.) для достижения принципов и стандартов НАТО. Только после того, как это будет сделано, можно ставить вопрос членства", - заявил А.Винников.
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