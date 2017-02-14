Франция расширяет шпионский штат

Как отмечается, причиной такой активности является рост новых угроз, с которыми сталкивается страна, в первую очередь - терроризм и киберпреступность, что требует постоянного обновления ресурсов спецслужб, в том числе и кадровых. Указано, что среди потребностей внешней разведки страны на первом месте стоят инженеры, в первую очередь по компьютерной безопасности. Кроме этого, разведка активно ищет специалистов по восточным языкам, пишет издание.

"Главная задача внешней разведки - информировать правительство о проблемах геополитики, стратегические вопросы, а также подготовка других государственных органов к реагированию на угрозы терактов, кибератак, распространения оружия массового уничтожения, а также к борьбе с международной организованной преступностью", - описал миссию своей организации ее директор Бернар Баржоль.

За последние 15 лет, как сообщается, вопреки общей тенденции к сокращению бюджетов государственных учреждений, штат французской службы внешней разведки вырос на 30% и составляет сегодня 6400 человек. К 2019 году штат планируется увеличить еще больше - до 7100 человек, пишет издание. Не менее быстрыми темпами растет и штат внутренней разведки: с 2015 года, в рамках так называемого "плана Шарли", служба внутренней безопасности наняла 500 человек, и сегодня в ее штате - 3500 сотрудников. К концу 2018 года, организация планирует принять на службу еще 934 человека. Указано, что сегодня в службе внешней разведки страны - 37% военных, 42% гражданских функционеров и 21% контрактников.

Сообщается, что разведка пытается привлекать молодых специалистов еще на последних курсах университетов. Это касается будущих программистов, специалистов по анализу данных, математиков, криптологов, или более редких специальностей, например, специалистов по ядерной энергии и материалов или баллистики. Кроме технических специалистов, французская разведка также ищет сотрудников с отличным знанием иностранных языков. Кроме английского, ей нужны русский, китайский, различные диалекты арабского (сирийский, североафриканские, египетский), персидский или корейский языки.

Напомним, ранее сообщалось, что британская МИ-6 планирует увеличить количество шпионов на 40% .