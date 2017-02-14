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Гройсман: у украинской экономики очень хорошие перспективы
14 февраля 2017 | 12:22
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В Украине есть потенциал для существенного роста ВВП. Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Я убежден, что мы имеем потенциал - и четвертый квартал нам это показал - увеличить существенно рост ВВП. То есть 4,7% в четвертом квартале дает абсолютно оптимистичные показатели", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что меры, которые применяло правительство в 2016 году для наполнения бюджета позволили его выполнить по всем показателям.
"Мы даже при прогнозируемом дефицита в 3,7% смогли войти в показатель 3,1% дефицита бюджета 2016 года", - сказал премьер.
Напомним, по словам В.Гройсмана, в четвертом квартале 2016 г. ВВП Украины вырос на 4,7%.
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