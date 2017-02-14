Гройсман: у украинской экономики очень хорошие перспективы

"Я убежден, что мы имеем потенциал - и четвертый квартал нам это показал - увеличить существенно рост ВВП. То есть 4,7% в четвертом квартале дает абсолютно оптимистичные показатели", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что меры, которые применяло правительство в 2016 году для наполнения бюджета позволили его выполнить по всем показателям.

"Мы даже при прогнозируемом дефицита в 3,7% смогли войти в показатель 3,1% дефицита бюджета 2016 года", - сказал премьер.

Напомним, по словам В.Гройсмана, в четвертом квартале 2016 г. ВВП Украины вырос на 4,7%.