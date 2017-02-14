Двойное убийство в Запорожье

14 февраля 2017 | 12:20

Убийца пытался покончить с собой.

Вчера около 22:00 местный житель 1966 г.р. застрелил двух человек и пытался скрыться на автомобиле.

В городе объявили план "Сирена". Полицейские выследили злоумышленника, а когда пытались его остановить он начал стрелять в сторону полиции.

Позже, убийца оставил авто и пешком пытался спрятаться в частном секторе на Верхней Хортице в Запорожье. Несколько экипажей полиции разыскивали ранее судимого мужчину. Когда тот почувствовал, что попал в ловушку правоохранительных органов, выстрелил сам в себя. Полицейские вызвали реанимационную бригаду скорой.

Выжил ли преступник пока неизвестно. Подробности выясняются.

По предварительным данным, мужчина убил бывшую жену с любовником.