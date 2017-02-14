Сергей Князев – человек на своем месте

14 февраля 2017 | 09:12 , Олег Ельцов, ТЕМА, специально для "Резонанса"

С окончанием процедуры назначения нового главы Нацполиции, многие обыватели облегченно вздохнули: наконец-то ведомство возглавит профессионал, трепещите, преступники! Автор пообщался с профессионалами, которым нет места в команде министра Авакова, пробежался по ступеням карьерной лестницы Князева и пришел к выводу: вздыхать нужно по другому поводу.

У Князева безукоризненный послужной список: 25 лет в милиции. Не кадровик и не снабженец: начал опером угрозыска, продолжил начальником угрозыска родного белоцерковского района, затем – начрозыска Киевской области, далее – замначальника полиции Донецкой и Луганской областей, начальник полиции Закарпатской и Ровенской областей, начальник Департамента уголовного розыска МВД, наконец – главный полицейский страны. Увы, отыскать официальную биографию Князева не удалось. И упоминаний о ратных подвигах Князева за 25 лет службы Гугл также не находит.

Разве что пресса тиражирует один и тот же факт: опер от бога Князев в 2009-м, командуя розыском Киевской области, поймал маньяка «Элвиса», на котором 13 загубленных душ. Правда, в пространной статье тех лет о поимке маньяка в газете «Сегодня», его фамилия не упомянута. Вообще, звучит странно, когда начальник розыска самой большой области в стране лично ловит маньяка – другие у начальника функции.

Я решил уточнить у старых оперов Киевской милиции: как все было? Те рассказали, что хотя дело стояло на контроле в министерстве, расследование велось спустя рукава. Князев не давал никакого усиления операм Васильковского района, где насиловали подростков. Поимка маньяка – заслуга исключительно начальника Васильковского райотдела Валентина Куца и его подчиненных. Вот этот – действительно опер от бога: до того, прежде чем возглавить райотдел, работал по убийствам и иным преступлениям против личности. А роль Князева в этом раскрытии ограничивалась заслушиваниями Куца на совещаниях – при отсутствии какой-либо помощи из областного управления. А уж когда маньяка поймали, то по воле начальства на него навешали еще несколько убийств из разряда «висяков» - для улучшения отчетности. Так васильковский «Элвис» помимо насильника стал еще и убийцей.

Зато пресса вспоминает об ордене Князева: в 2014 году ему вручили орден Данила Галицкого за мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины. За что конкретно – никто не знает. Нигде не упоминается, что делал Князев на востоке. По нашим сведениям – был заместителем у начальника ГУ нацполиции в Донецкой области Аброськина, затем – замом у начальника Луганской полиции Москаля. Позже Геннадий Геннадиевич стал губернатором Закарпатской области и подтянул Князева на начальника Закарпатской полиции. Мы не знаем, какой подвиг он успел совершить в Донецке и Луганске. Может, действительно, достоин высокой государственной награды, а может, получил ее, не покидая руководящего кресла.

Во всем этом не радует одно: мы практически ничего не знаем о том, кого Аваков назначил на должность главы нацполиции заручившись решением отборочной комиссии.

Кстати о комиссии. Назначение главы нацполиции – прерогатива министра внутренних дел и его же политическая ответственность. Никакие комиссии, даже с рекомендательной функцией, законом не предусмотрены. Изначально было ясно, что Аваков затеял это шоу с единственной целью: легализовать своего кандидата и переложить часть ответственности в случае «провала» нового руководителя на комиссию общественников.

Автор не подвергает сомнению чистоту помыслов членов отборочной комиссии, из которых трое – иностранцы, вообще ни черта не понимающие в наших реалиях. Уже на этапе подачи заявок претендентами стало ясно: кандидатуры очень слабые. И это было прогнозируемо. Спецы, которые реально могли навести порядок в разваленной до основания полиции, даже не собирались участвовать в конкурсе. По их словам, никто не хочет работать под началом Авакова, ибо ни о какой независимости руководителя речь идти не будет. Остались лишь верные министру бойцы, либо «левые», не имевшие ни одного шанса изначально.

Пожалуй, наилучшие перспективы были у Андрея Крищенко – реального героя, который защищая честь украинского флага, чудом остался жив. После этого набрался руководящего опыта во главе Харьковской милиции, затем – столичной полиции. Трагедия в Княжичах бросила на него тень, но понимающие люди знают, что его вины там не было. И вдруг Крищенко снял свою кандидатуру... Можно предположить, что сделал он это под давлением. После этого Князев остался почти безальтернативным кандидатом.

В чем интерес Авакова в этом ставленнике? Князев проверенный в совместной работе, надежный, у него есть коммерческая жилка, что бизнесмену Авакову очень близко и понятно.

Вопреки восторгам коллег, автор не готов признать в Князеве матерого профи, готового и способного реанимировать разваленную полицию. Да, профи – подтверждают люди, знающие Князева не понаслышке. Но звезд с неба не хватал. Менты Киевской области утверждают, что главный талант Князева не оперской, а хозяйственный – любой вопрос порешает, с учетом собственного интереса, конечно, «обилетит» каждого.

Пропагандисты МВД почему-то не афишируют подвиг Князева в бытность начальником угрозыска Киевской областной милиции. Его организационные способности в полной мере проявились в конце 2013-начале 2014 годов, когда страна вышла на Майдан. Если помните, плечом к плечу с «беркутятами» революционерам противостояли «титушки». Криминально-спортивные типы зверски били людей, как это было в Мариинском парке, на их совести – убийство как минимум одного журналиста – Вячеслава Веремия. К слову сказать, большая часть титушек была из Киевской области. Объяснение простое: доставка в Киев – близкая, цены за услуги – ниже, чем у киевских бандитов. Кстати, вы не помните: откуда родом Вадик Титушко? Напомню: из Белой Церкви – родного города нынешнего главы Нацполиции.

Если только у следственных органов появится воля в расследовании дел о поставках титушек на Майдан, истину отыскать будет очень легко. И тогда в материалах дела обязательно всплывет вор Юра Седой и глава нацполиции Сергей Князев. Седой – матерый жулик, контролировавший в Киевской области район Березани и Борисполя. Он активно контактировал с Князевым по вопросам подбора и поставок титушек. И тот работал четко, по-военному. Но, отбирая руководителя нацполиции, отборочная комиссия этого не знала, или не хотела знать. Как и то, что по Закону о люстрации Князеву вообще нет места в правоохранительных органах. Правда, у него есть награда за героизм. Только мы не знаем обстоятельств получения ордена: то ли впрямь искупил вину кровью, то ли провел пару совещаний в блиндаже около фронтовой полосы…

Коллеги пишут, что Князев отлично проявил себя на самых горячих участках работы – в Закарпатье и в Ровенской области. Может в Закарпатье с его появлением прекратилась дикая вырубка лесов? Отнюдь! Ежегодно хожу в горы и с каждым разом наблюдаю все более ужасные последствия «слепоты» правоохранительных органов. Общеизвестно, что все вырубки – под надежной крышей местных властей. Без начальника полиции в этом бизнесе не выжить. Что-то не припомню гневных спичей Князева по этому поводу, да и резонансных дел против лесорубов тоже. Может быть, вы помните победные реляции того периода о войне с закарпатскими контрабандистами? Мне лично ничего подобного в голову не приходит.

С ровенской областью, где Князев также поруководил волею ниспославшего его Арсена Авакова, еще проще. Если помнит читатель, тогда министр слишком настойчиво пугал янтарным Армагедоном: вместо того, чтобы настаивать. доказывать, призывать парламент к легализации янтарного старательства, Аваков заявил, что ситуацию спасут только усиленные подразделения Нацгвардии в янтароносных районах. В итоге нацгвардейцы в количестве до тысячи бойцов за средства налогоплательщиков были командированы на прииски, где отжали часть нелегального бизнеса, а прямо в армейских палатках Нацгвардии начали мыть янтарь с использованием помп.

На этом можно было бы завершить перечисление служебных подвигов матерого опера Князева, но без квартирного вопроса картина будет не полной. Не станем перечислять всю ту недвижимость, которой обзавелась никогда не работавшая в бизнесе супруга нашего героя: коллега Бигус описал это достаточно подробно.

Жена Князева скупает дома, земли и квартиры в разных регионах страны. На первый взгляд эти приобретения выглядят хаотическими, но это не так. Несколько квартирок и домиков в Киеве и области у супруги появилось аккурат во время Революции достоинства. Напомним, что именно в это время ее муж служил в ГУ МВД Киевской области и активно поставлял титушек в столицу. Потом вдруг появилась недвижимость в Закарпатье. И это снова совпало со службой супруга в этом регионе. Правда, по словам самого Князева, он уже три года как в разводе с супругой. Только зачем одинокой даме с немалым числом квадратных метров в столице и окрестностях скупать жилье в другом конце страны – по месту службы экс-супруга? Когда я слушаю ответы нового начальника полиции на эти вопросы, мне кажется, что тот считает меня круглым идиотом. И попутно 40 миллионов украинцев.

Откровенно говоря, Князеву, равно как и Авакову глубоко плевать на то, что про них думают маленькие, да и большие украинцы тоже. Монстр внутренних дел, приросший Госслужбой по чрезвычайным ситуациям и пограничной ратью отдан на бессрочное кормление Авакову и Ко, приватизирован министром. И никто кроме народа не сможет в ближайшие месяцы и годы изменить положение дел. Поэтому не стоит ждать чудес от назначения нового начальника полиции: будет много пиара, будут показательные дела, но реального улучшения ситуации не наступит: эти люди пришли в свои кресла не для этого. Сергей Князев на все сто соответствует чаяниям министра. Новый начальник полиции – на своем месте!

"Резонанс"