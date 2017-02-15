Взятки, которые нас удивили

15 февраля 2017 | 10:50

Десять удивительных историй о взятках в МВД.

Предисловие.

Сегодня мы оставим в стороне зубров правоохранительного «дерибана», этих лукавых византийцев из МВД, этих Мидасов в генеральских погонах, прикосновением руки превращающих в золото любую тендерную бумажку. Мы отдадим должное простой коррупционной пехоте, обычным бойцам стяжательского фронта. Не тот масштаб? Не та интрига? Не возмущайся, мой уважаемый читатель, и будь справедливым. Ведь это именно они, предлагают нам пусть и оплачиваемую, но помощь. Именно они, рискуя свободой, опасливо берут конверты с купюрами из наших рук. Именно они доверчиво смотрят нам в глаза «А не выдашь?». И это их ряды безжалостно прореживают каратели СБУ. Это они с усмешкой плюют в лицо палачам из внутренней безопасности и не ломаются в застенках прокуратуры. Их сажают повзводно и поротно, но каждый из них знает – отряд все равно не заметит потери бойца. Его заменит очередной и, будьте уверены, они никогда не сдадутся, хоть каждая взятка – как последний бой.

Так давайте же вспомним лучших из них – они заслужили. К тому же, за сухими сводками сайтов правоохранительных органов, таятся поразительные, а порою и поучительные истории.

Десять удивительных историй о взятках в МВД (страница 2016 года).

1. Маменькин сынок.

Материнская забота не знает границ. И пусть сын уже взрослый, и пусть дослужился до подполковника полиции, его любящая мать привычно взвалила на свои плечи самое трудное – собственноручно получила 1,5 тысячи долларов взятки, которую ее опогоненное чадо требовало от предпринимателя за невмешательство в бизнес. В результате полицейского взяли под стражу, а родительницу отправили под домашний арест. Что же – на первое время мамины вареники подполковнику в Винницком СИЗО гарантированы, а там глядишь и срок за него отмотать получится. [1]

2. Гендерный баланс.

На пути в Европу всем нам нужно избавляться от несвойственных Западу гендерных предрассудков. Это, как никто, понимал сотрудник киевского территориального сервисного центра МВД. «Евроинтегрироваться, так евроинтегрироваться», – решил он и для начала перестал уступать место женщинам в общественном транспорте. А потом истребовал за выдачу номерного знака взятку в 10 тысяч гривен от дамы, пребывавшей на 9 месяце беременности. Просто из принципа. Чем она отличается от мужика-дальнобойщика? К сожалению, сотрудники СБУ пока не прошли семинар «Навыки толерантности в вопросах гендерного равенства», а потому «приняли» приверженца полового равноправия с деньгами в руках прямо в служебном кабинете.[2]

3. Безумство храбрых.

«Гвозди бы делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей». Стальные нервы, железный характер, нержавеющее мужество проявил заурядный опер из Сумской области, делом доказав свою верность коррупционной идее. Полицейский знал, что бизнесмен, с которого он вымогал взятку, уже наябедничал по этому поводу в местную прокуратуру, но не отступился. Проигнорировав обусловленную встречу днем, он неожиданно нагрянул к предпринимателю домой вечером и, простите за каламбур, струсил с труса 40 тысяч гривен. Потрясенный нахальством прокурор позвонил отважному оперуполномоченному и уже не таясь (а зачем – факт получения денег все равно прошляпили) прямым текстом предупредил: «Если будешь еще этим заниматься, то передадим меченые купюры и привлечем к ответственности». Но, наш герой не спешил ставить свечку за спасение от казенного дома и прятать тело жирное в утесах. Сдаваться трусов лишь удел, и он отправился к следующему бизнесмену с вполне здравым предложением – платить 4 тысячи долларов ежемесячно за дружбу и полное отсутствие проблем. И пусть полицейского таки замели в машине с мечеными купюрами, местечковые капиталисты еще долго будут пугать своих детей жуткими рассказками о неустрашимом «чёрном опере».[3]

4. Собака Баскервилей.

Нет, он совсем не сыщик, не следователь и даже не участковый. Он простой начальник сектора миграционной службы в Хмельницкой области, который за вознаграждение решил придать ускорение оформлению заграничного паспорта. Но, он настоящий стоик, проявивший хладнокровие и твердость духа в тяжелой жизненной ситуации. Во время задержания он не пытался выброситься из окна кабинета и не грыз воротник, а на глазах у оторопевших сотрудников СБУ начал есть вещественные доказательства. Все 1600 гривен. Пусть враги не празднуют победу, а хорошенько помечутся, организуя промывание желудка и гастроскопию, дабы сверить номера пережеванных купюр с указанными в протоколе.

Вы спросите: «А причем тут собака Баскервилей?». Деньги, предназначенные для взятки, обильно метят флуоресцентной краской, остающейся на кожных покровах и светящейся в ультрафиолете. А значит, сияла ротовая полость нашего задержанного при осмотре, как пасть собаки Баскервилей.[4]

5. Опрятность и гигиена.

Как Вы думаете – кто этот мужчина за соседним столиком кафе, не спеша надевающий на руки перчатки? Нет, не правильно. Это не новообращенный последователь секты великой Ольги Фреймут. Это следователь одного из районных отделений полиции Винницкой области, берущий взятку. Конечно, злопыхатели могут заподозрить, что таким образом хитрый следак хотел избежать тактильного контакта с мечеными купюрами. Вряд ли. Просто новый полицейский чистоплотен во всем, а тем боле в отношении к презренному злату. Правда, злые маги из СБУ в один момент превратили перчатки на его руках в наручники. И нам остается только гадать, какое количество перчаток понадобится опрятному следователю в следственном изоляторе, где условия содержания, скажем прямо, ни к черту не удовлетворяют международным стандартам.[5]

6. Школа жизни.

Говорят, лучший способ научить человека плавать, это выбросить его из лодки на самой что ни есть глубине. Выплывет – будет толк, а нет, что же – все равно бы не выжил в бурных волнах житейского моря. Именно так решили два офицера Каменской патрульной полиции, что на Днепропетровщине, и с головой окунули своих молодых подчиненных в коррупционную реальность наших будней. Каждый патрульный (а это почти 30 человек, между прочим) был обязан сдать руководству 1500 гривен. Ежемесячно и в строго оговоренный срок – с 25 по 30 число. За что? За невмешательство в служебную деятельность. А еще – за жизненную науку, что бы булки не расслабляли и уразумели, откуда у копов деньги берутся. Но, через три месяца практических занятий по коррупции, педагогов задержали, выявив в сейфе классный журнал с отметками кто, когда и сколько сдал. Видно кто-то из новобранцев моей новой полиции фишку не просек и, как Иуда, предал учителя. Впрочем, это всего лишь предположение автора.[6]

7. Белопольский мясник.

Спокойствие, только спокойствие. Речь пойдет не о кровавом и даже не о сексуальном маньяке. Этот рассказ об обычном начальнике районной полиции, который, вместе с оперуполномоченным, просто хотел получить положенное – 7 тысяч гривен взятки за сокрытие преступления. Все котилось по накатанной колее и каждый баран висел за свою ногу. Оперативник запугивал «терпилу», требовал деньги и докладывал обо всех перипетиях торгов начальнику по телефону. Начальник давал дельные советы, согласовывал суммы, устанавливал сроки и занимался другой рутинной, но необходимой управленческой деятельностью. СБУ прослушивало обоих, добросовестно записывая самое интересное для своих коррупционных летописей. А писать было что – начальник, чуткой душой заподозрив неладное, в разговорах с подчиненным шифровался: «Скажешь надо семь кило мяса», «Ладно, пока пусть отдаст пять килограмм». Действительно, передали пять – 5 тысяч гривен меченых купюр. Задержали наших конспираторов на лужайке в парке, во время застолья по случаю профессионального праздника, благородно дав опрокинуть чарку после традиционного тоста за честь мундира. Одно насторожило оперативников СБУ – когда и как начальник умудрился потратить часть полученных денег, ведь у него изъяли лишь 4,4 тысячи гривен. А наши друзья получили, опять таки, ровно по 5 лет тюрьмы. Что же, достаточное время для изучения системы мер и весов в свете перевода гривны в килограммы.[7]

8. Развитие малого бизнеса.

«Не понят, унижен, задержан»,- так с горечью думал заместитель начальника райотдела полиции в Херсонской области, в последний раз проходя со скованными за спиной руками по коридору родного подразделения. В истинности изречения «Благими намерениями вымощена дорога в ад» его убедили сотрудники СБУ, задержав в рабочем кабинете при получении взятки. Полицейского обвинили в банальном «крышевании» 20 торговых точек, а ведь он просто помогал предпринимателям, обескровленным экономической политикой власти и просто выброшенным нею на панель, простите – набережную курортного райцентра. Да-да, это именно наш полицейский, а не товарищ Гройсман, содействовал малому бизнесу, позволив нелегально торговать и реально существовать семьям торговцев. А что касается денег, то брал-то полицейский по-божески – от 1 до 4 тысяч гривен в зависимости от выручки. И никакого откровенного грабежа в стиле налога со «спящих ФОПов». Порядочный все-таки он человек.[8]

9. По секрету всему свету.

Наши властьимущие, сродни кочующим миссионерам – прожженные циники и врали. Со всех трибун от них только и слышишь «Мы строим открытое общество», «Все должно быть прозрачно и на виду», но горе тому, кто поверит этим фарисеям. Да что там говорить – наши праведники своими байками сумели развести ни какого-нибудь лоха ушастого из электората, а опера уголовного розыска райотдела полиции Киевской области. Наслушавшись наставлений об открытости, искренне уверовав и воспев «Аллилуйя!», полицейский начал раздавать всем страждущим информацию о наличии судимостей и разрешений на оружие у граждан Украины, благо был допущен к живительному источнику знаний – автоматизированной информационной системе МВД. Из цепких объятий секты «Все прозоро» сотрудника вырвали инквизиторы из СБУ, задержав его на остановке общественного транспорта во время получения очередного пожертвования в размере 3 тысяч гривен за переданную информацию. «Многие знания, многие скорби» доходчиво объяснили СБУшники оперу, возвращая его в лоно истинной веры.[9]

10. Единожды солгавши.

«Обманывать не хорошо, но обманывать под протокол – это, уж извините, вообще свинство! За это не преследовать по процессуальному кодексу, за это морду арбузом разбивать нужно»,- стучал кулаком по столу молодой, 23 лет от роду следователь столичного райотдела.

Хотя – стоп, уважаемый читатель. Это уже кульминация всей нашей истории. А начиналась она скучно, даже тривиально. В полицию Киева обратился мужчина средних лет, который сообщившил, что его ограбили, отобрав ценные вещи и телефон в придачу. Дело житейское – составили протокол, открыли криминальное производство, начали досудебное расследование. Да и забыли бы дальше в рутине героических будней. Вот только придя домой и успокоившись, потерпевший обнаружил телефон у себя в кармане. Пришлось возвратиться в полицию и объяснить – мол, так вот и так, оказывается телефон не отобрали, вот он, за подкладку завалился.

Вот тут-то и прозвучала кульминационная фраза, с которой и началось наше повествование. Но, несколько успокоившись, следователь решил наказать господина соврамши не арбузом, а гуманно – деньгами (нет, все-таки идут реформы, идут родимые – раньше бы обязательно в морду). Пригрозив привлечь за заведомо ложное сообщение о совершении преступления, полицейский взалкал с мужчины моральной компенсации за разочарование в людях в размере 5 тысяч гривен. Как Вы уже догадались (а иначе и не было бы этой истории), следователь был задержан, обыскан и дал правдивые показания. А как иначе – единожды солгавши, кто тебе поверит.

Послесловие.

Как опрометчиво поступил автор, ограничив себя всего лишь 10 историями о взятках в МВД. Их больше, гораздо больше. И каждая история, по-своему драматичная и удивительная, может украсить великий украинский эпос «Тысяча и одна взятка», который старательно пишут наши современники. Это и боевое фентези «Я не сдамся без боя» о патрульных, за которыми с визгом шин и стрельбою гонялись по всей Одессе, пытаясь отобрать взятку в 8 тысяч гривен. И запутанный детектив «Кто должен сесть?» с интригой – а что будет, если полковник СБУ вместе с майором полиции решат получить деньги от черновицкого контрабандиста. И философская притча «Дареному коню» о том, как в Сумах начальник отдела полиции дарил руководителю экспертного центра планшет за проведение экспертиз и как сложились их судьбы. И веселая юмореска «Важнейшее из искусств», в которой одесский следователь так хотел иметь домашний кинотеатр, что заставил подозреваемого взять для этого потребительский кредит, по которому сам выступил поручителем. И военный очерк «Крепи броню» с нравоучительным сюжетом о том, как полицейский из Бахмута наказал солдата за самоволку, потребовав 3 тысячи гривен откупных и где теперь служит солдат, а где полицейский. И трогательная рождественская сказка «Христа ради» о голодающих закарпатских патрульных, побирающихся у водителей продуктами. И… Впрочем, нет. Это «Десять удивительных историй о взятках в МВД». Всего лишь десять.

Владимир Батчаев

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