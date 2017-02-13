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Попа подозревают в изнасиловании
13 февраля 2017 | 13:00
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В Черновцах 12 февраля, около 03.00 в службу 102 поступил вызов о том, что на улице Героев Майдана заявитель заметил растерянную женщину. Гражданка была легко одета, и на ней были заметны телесные повреждения. Патрульные, прибывшие на место происшествия, пообщались с женщиной. По ее словам, во время совместного отдыха в одном из сел области, ее изнасиловал мужчина, который является священником.
Гражданка назвала инспекторам адрес вероятного пребывания подозреваемого. Стражи порядка, которые прибыли на место происшествия, обнаружили мужчину, который подпадал под ориентировку. В помещении гражданина инспекторы заметили вещи, которые, вероятно, принадлежат потерпевшей.
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