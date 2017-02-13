Об этом сам О.Черняк написал на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фото.

"Мы пришли на Образовательную Ассамблею (общественная инициатива, созданная из числа активистов националистической организации С14 - ред.), Попили чаю и потом нас позвали на улицу. Там ждал Тимур (Сергей Бондарь) и незнакомый тип в белом. Вместо приветствия, я получил удар в лицо без разговоров, а когда начал сопротивляться, меня били уже втроем (хотя и это не помешало разрядить в них баллон с газом) ... В это же время Виту заламывал Коля Панченко и еще и дал ей по лицу ", - написал он.

По его словам, конфликт возник из-за текста благодарности В.Заверухы тем, кто помогал ее освобождению из тюрьмы.

"С14 пытались использовать и управлять моей девушкой Витой Заверуха. Пытались приписать себе заслуги, к которым они не имеют отношения, и хотели убрать из текста благодарности имена некоторых из тех, кто помогал в освобождении Виты, "

- отметил О.Черняк.

Вита Заверуха также прокомментировала инцидент.

"Да, была драка. Да, нас избили. Меня не сильно, я девушка, мне сильно и не нужно. Били моего мужа, пытаясь запугать меня и заставить выполнять их указания, которые противоречат моральным понятием - управлять человеком в личной жизни. Им не понравилось, что мы им мало написали благодарности в посте. С14 говорит, что это лишь их заслуга, что я на свободе. С14 говорит, что всем на меня все равно было, а люди меня поддерживали по их просьбе ", - отметила она.

Кроме того, в организации C14 подтвердили факт драки с О.Черяком, однако активисты утверждают, что девушку никто не бил.

"Олесь Черняк получил по лицу за свои слова от человека, которого обидел. С14 не терпит и не будет терпеть оскорблений, в особенности от человека, которому мы помогли так много. Сейчас О.Черняк заявляет, что мы побили Виту, а не только его. Это нечестное и несправедливое обвинение. Во время драки с Черняком, Вита Заверуха в ней не участвовала. Конечно, девушку никто не бил. Более того, после того, как активист С14 с которым дрался Черняк, закончил разборки, то сама Вита предложила Черняку поехать домой, а сама осталась пить чай, чтобы переговорить о причинах конфликтов с Олесем. На момент, когда Вита предлагала остаться пить чай и успокаивала, чтобы Черняк поехал домой, на ней не было никаких телесных повреждений. Этому есть несколько свидетелей ", - написали националисты.

В С14 отметили, что уже во время второй встречи с В.Заверухой и О.Черняком, в тот же вечер, со лба Виты начала течь кровь.

"Во время этой встречи со лба Виты начала течь кровь. Если бы на лице была рана, то она бы кровоточила сразу. Предполагаем, что Вита ударилась обо что-то, когда бежала с Олесем Черняком. Вита ходит в неудобной обуви на каблуках. Черняк тянул ее бежать. Точной причины откуда взялись эти ссадины мы не знаем. Мы сначала думали, что это всего лишь шутка Черняка и он вымазал девушку своей кровью. Однако сейчас мы точно знаем, что девушке наложены швы, следовательно это не выдуманные ранения ", - говорится в сообщении.

Напомним, бизнесмен Алексей Тамаразов внес залог в размере 1600000 грн за подозреваемую в убийстве двух правоохранителей Виту Заверуха.