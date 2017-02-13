На место инцидента на Чонгаре прибыли работники Нацполиции и СБУ

"В ночь с 12 на 13 февраля 2017 года на Чонгаре произошел инцидент между военнослужащими ВС Украины и членами общественной организации" Аскер ". Началом инцидента стало немотивированное и силовое занятие военнослужащими обустроенной общественной организацией "Аскер" территории, на которой базируются бойцы формируемого крымскотатарского батальона им.Номана Челебиджихана. В ходе инцидента военнослужащими ВС Украины были повреждены отдельные сооружения и имущество общественной организации "Аскер", делались попытки применения физической силы к членам организации "Аскер", - отметил Р. Чубаров.

Напомним, что стало известно о сообщении Абмеджита Сулейманова, руководителя представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области, на границе с Крымом в Чонгаре, что на Чонгаре ВСУ якобы совершили нападение на общественную организацию "Аскер" .