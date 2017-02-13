В Казахстане - 63 случая вовлечения детей в "группы смерти"

Министр отметил, что одной из проблем борьбы с такими группами в интернете является то, что ресурсы, на которых они расположены, находятся вне зоны Казахстана.

"Сайт "ВКонтакте" находится в России, а Facebook и Instagram находятся в США. Здесь выход может быть такой: мы должны в законодательном порядке обязать владельцев все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане или обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров", - предложил Касымов.

По его словам, правоохранительным органам Казахстана по каждому выявленному случаю приходится делать запрос в прокуратуру той страны, где находится интернет-ресурс. Из-за разницы в законодательстве ответы на подобные запросы не удается получать оперативно.

"Мы мониторим интернет: на сегодняшний день уже более 100 фактов пропаганды суицида выявлены, мы их передали в министерство информации и коммуникаций, чтобы они блокировались", - отметил Касымов. По словам министра, "в прошлом году было возбуждено 44 уголовных дела по фактам попытки суицида и суицида, 16 детей погибли". Однако, признал он, при расследовании не были выявлены факты прямой связи гибели детей с деятельностью интернет-групп.