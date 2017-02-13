|
В Казахстане - 63 случая вовлечения детей в "группы смерти"
13 февраля 2017 | 10:42
распечатать комментарии [0] добавить в
Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, 15 детей нанесли себе всевозможные ранения.
"В январе-феврале этого года зарегистрированы 63 случая вовлечения несовершеннолетних в так называемые группы смерти , 15 детей нанесли себе всевозможные ранения. Сообщения нам поступают от родителей, учителей, родственников, мы по всем фактам проводим мероприятия," - проинформировал глава МВД.
Министр отметил, что одной из проблем борьбы с такими группами в интернете является то, что ресурсы, на которых они расположены, находятся вне зоны Казахстана.
"Сайт "ВКонтакте" находится в России, а Facebook и Instagram находятся в США. Здесь выход может быть такой: мы должны в законодательном порядке обязать владельцев все данные на казахстанских пользователей держать в Казахстане или обязать их работать в Казахстане через казахстанских провайдеров", - предложил Касымов.
По его словам, правоохранительным органам Казахстана по каждому выявленному случаю приходится делать запрос в прокуратуру той страны, где находится интернет-ресурс. Из-за разницы в законодательстве ответы на подобные запросы не удается получать оперативно.
"Мы мониторим интернет: на сегодняшний день уже более 100 фактов пропаганды суицида выявлены, мы их передали в министерство информации и коммуникаций, чтобы они блокировались", - отметил Касымов. По словам министра, "в прошлом году было возбуждено 44 уголовных дела по фактам попытки суицида и суицида, 16 детей погибли". Однако, признал он, при расследовании не были выявлены факты прямой связи гибели детей с деятельностью интернет-групп.
также читайте
[10.02.2017]
[10.02.2017]
|
Скоро: как Князев ловил маньяка "Элвиса"
Загрузка...
по теме
Попа подозревают в изнасиловании
13. 02. 2017 | 13:00
В Черновцах 12 февраля, около 03.00 в службу 102 поступил вызов о том, что на улице Героев Майдана заявитель заметил растерянную женщину. Гражданка была легко одета, и на ней были заметны телесные повреждения. Патрульные, прибывшие на место происшествия, пообщались с женщиной. По ее словам, во время совместного отдыха в одном из сел области, ее изнасиловал мужчина, который является священником.
Музейники погрожують Мінкульту голодуванням
13. 02. 2017 | 12:52
Два знакових музея – в Пирогові і Національний історичний, продовжує лихоманити. То є наслідки авантюрної кадрової політики колишнього керівництва Мінкульту. Очільникам держави надіслано чергового відкритого листа, який, сподіваємося, буде мати якісь конкретні наслідки, а не чергову відписку.
Подозреваемая в убийстве милиционеров В.Заверуха заявила, что ее избили националисты
13. 02. 2017 | 10:52
В Киеве неизвестные напали на Виту Заверуху, которую подозревают в нападении на АЗС и убийстве милиционеров, и на ее парня Олеся Черняка, передает УНН со ссылкой на Facebook.
На место инцидента на Чонгаре прибыли работники Нацполиции и СБУ
13. 02. 2017 | 10:48
На месте инцидента работают представители Национальной полиции и СБУ. Там же находятся представитель Меджлиса крымскотарского народа в Херсонской области Абмеджит Сулейманов и координатор акции "Гражданская блокада Крыма" Ленур Ислямов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
Поклонская: российские исламисты вступились за русского царя
13. 02. 2017 | 10:41
Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин предостерег заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталью Поклонскую от разыгрывания кавказской и мусульманской карты в ее кампании против фильма "Матильда".
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»