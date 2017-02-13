Поклонская: российские исламисты вступились за русского царя

13 февраля 2017 | 10:41

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин предостерег заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталью Поклонскую от разыгрывания кавказской и мусульманской карты в ее кампании против фильма "Матильда".

Ранее Поклонская сообщила, что получила обращение от мусульман одной из республик России, в котором выражается обеспокоенность содержанием готовящегося к выходу в прокат фильма Алексея Учителя "Матильда". Бывший прокурор Крыма зачитала это обращение в эфире телеканала "Россия 24", не назвав от имени какой религиозной организации поступил документ.

"Вы публично предъявили некое обращение неустановленных лиц, назвавших себя оскорбленными мусульманами, - написал адвокат в своем официальном обращении к Поклонской (копия имеется в распоряжении ТАСС). - Вы утверждали, что даже исповедующие ислам жители Северного Кавказа оскорблены трейлером, в котором якобы неподобающим образом выглядит наш русский святой царь".

Адвокат убежден, что, "пытаясь разыграть северокавказскую карту", Наталья Поклонская встает "на очень опасную и травматичную для каждого русского человека дорогу".

Константин Добрынин считает, что "вместо того, чтобы погасить конфликт и извиниться перед талантливыми людьми", депутат выходит "на новый уровень очень страшной игры".

Обращения в прокуратуру

Поклонская уже обращалась в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных на создание ленты, но нарушений выявлено не было. Тогда депутат направила повторный запрос на проверку фильма, утверждая, что ей поступило 20 тысяч обращений против проката фильма как от россиян, так и из-за рубежа. Также Поклонская попросила проверить членов движения "Христианское государство - Святая Русь", которые якобы угрожали Учителю.

Ранее режиссер Алексей Учитель направил письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке, в котором попросил оградить "коллектив фильма и работников прокатных организаций от угроз, иных противоправных действий лиц экстремистской направленности, а также от публично распространяемых клеветнических измышлений собственно госпожи Поклонской".

Адвокат просит прекратить травлю

Адвокат Алексея Учителя также предложил депутату обратиться к своим сторонникам с призывом прекратить травлю фильма.

"Призываем вас обратиться к своим поклонникам в среде радикальных религиозных фанатиков любых вероисповеданий с требованием прекратить дестабилизировать обстановку в России и перестать давить на кинематографиста, многолетней работой и всеми своими фильмами доказавшего и свою любовь к России и свою преданность ее культуре и народу", - написал Поклонской Константин Добрынин.

Картина "Матильда", выйдет в свет осенью 2017 года. Фильм рассказывает о романе будущего императора России Николая II с балериной Матильдой Кшесинской.

ТАСС