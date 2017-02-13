"Коммерсантъ": Украина может поставлять двигатели для российско-китайского вертолета

13 февраля 2017 | 10:26

"Мотор Сич" может принять участие в проекте тяжелого вертолета AHL, который разрабатывается российским холдингом "Вертолеты России" и китайской AVIC Helicopter Company (Avicopter), и предоставить для новой машины турбовальные двигатели АИ-136Т. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

"Посредником для конфликтующих сторон и координатором проекта выступит Пекин. Если же сорвется и такой опосредованный формат сотрудничества, России и Китаю придется заниматься двигателем самостоятельно - консультации на эту тему уже идут", - пишет газета.

"Мотор Сич" опровергала участие в проекте, но ранее в компании пояснили изданию, что она работает напрямую с китайской Avicopter и уже заключила контракты на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т.



ТАСС