Президент намерен инициировать изменения для дальнейшей вырубки лесов

10 февраля 2017 | 14:22

Порошенко пообещал лидерам ЕС отменить запрет на экспорт леса-кругляка.

После отмены моратория на экспорт необработанной древесины Евросоюз планирует выдать Украине кредит на 600 млн евро. Евросоюз жестко увязывает предоставление 600 млн макрофинансовой помощи с отменой моратория на экспорт леса-кругляка.

Президент Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе сообщил, что намерен инициировать отмену моратория на экспорт необработанной древесины, сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было наше условие. Как я понимаю, это будет сделано в течение последующих нескольких недель, что даст нам возможность предоставить следующий транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи с нашей стороны", - сказал Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко.

В начале июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт леса. Он сделал это спустя три месяца после принятия закона Верховной Радой. Мораторий вводится сроком на десять лет. Действовать он начал для древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года; для древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

Как писало ZN.UA, в 2015 году экспорт лесоматериалов в необработанном состоянии принес украинской экономике 345 млн долларов валютных поступлений, или 0,9% общей выручки от экспорта. Эта цифра абсолютно несопоставима с масштабом потерь: по оценкам экспертов, бесконтрольная вырубка лесов на Западе привела к уменьшению показателя лесистости с 16% в 1996 году до 11% в 2015 году. Для достижения оптимального уровня лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории площадью около 2,5 млн га.

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