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Кремль гибридно отказался от танков на Донбассе
10 февраля 2017 | 13:21
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Москва не поставляет в Донбасс танки, о происхождении этих машин лучше спросить у официального Киева.
"Это (Донбасс) все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Несмотря на то, что Украина старательно отторгает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева".
"Естественно, (танки поступили в Донбасс) не из России", - отметил он.
Песков добавил, что в Киев нужно адресовать и вопросы о том, почему "буксует" реализация минских договоренностей.
Он также заявил, что по официальным каналам никакие добровольцы из России в Донбасс не отправляются. Песков отметил, что в Кремле знают, что есть граждане РФ, которые добровольно отправляются в регион "для защиты в людей от агрессивных действий Вооруженных сил Украины".
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