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МО Украины постреляет из "Буков" около Крыма
10 февраля 2017 | 13:05
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На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области Украина проведет боевые стрельбы из зенитных ракетных комплексов "Бук-М1". Об этом сообщил спикер министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.
"На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", - добавил спикер, не уточнив дату проведения учений.
"Для обеспечения слаженности зенитных ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, на полигонах почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения. Во время многонациональных учений Saber Guardian - 2017 на полигоне "Шабла" в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой", - рассказал Гуцуляк на брифинге.
По его словам, отдельные радиолокационные взводы и расчеты радиоэлектронной техники воздушных сил ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах. "Также состоится ряд тактико-специальных учений по выполнению практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков", - добавил Гуцуляк.
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