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Нелегальные рубщики леса нападают и угрожают лесничим
10 февраля 2017 | 12:59
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Сопротивлялись и угрожали физической расправой лесной охране около сотни браконьеров вчера на территории Северного лесничества Ровенского природного заповедника. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Ровенского управления лесного и охотничьего хозяйства.
Там работники государственной лесной охраны обнаружили около 100 человек в масках на квадроциклах, тракторах, телегах, которые массово вырубали и вывозили древесину в направлении Старого Села Рокитновского района. Устные предупреждения лесоводов нарушители игнорировали и угрожали физической расправой. Об этом сразу сообщили в полицию. Злоумышленники скрылись. Правоохранители проводят проверку по этому факту.
В ведомстве добавляют, что это не первый случай нападения браконьеров. Несколько дней назад они вечером пришли в контору Глиннивского лесничества ГП "Рокитновский лесхоз". Более 30 человек в балаклавах побили окна в помещении и технику, требовали у лесничего прекратить препятствовать им воровать лес.
Две недели назад напали на главного лесничего ГП "Клеванское лесное хозяйство" Михаила Квятковского.
По сообщению управления лесного хозяйства, преступники неоднократно пытались украсть лес и на территории Новоставского и других лесничеств Клеванского лесхоза. Лесоводы постоянно получают угрозы о физической расправе. Летом зафиксированы случаи попытки поджога и взрыва служебных авто, а также нападения на лесничего. Злоумышленники до сих пор не задержаны.
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