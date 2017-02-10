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Шнур поставил памятник блогерам
10 февраля 2017 | 09:36 , Геннадий Михайлов
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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров представил свои работы на выставке "Ретроспектива брендреализма" в музее современного искусства "Эрарта" в Санкт-Петербурге.
Брендреализм — направление в искусстве, предметом которого являются не реальные объекты, а структура реальности, в которой они находятся. Брендреализм провозглашен в 2007 году музыкантом и художником Сергеем Шнуровым. Ретроспектива отмечает десятилетие направления.
Выбирая в начале жизни между "Кока-колой" и "Пепси-колой", а в конце между "Роллс-Ройсом" и "Бентли", человек блуждает в зеркальном лабиринте, принимая искаженные отражения за реальность. Бог не выйдет из бутика!
Согласно постулатам брендреализма, человек XXI века окружен не чистыми явлениями, а лишь продуктами-брендами, сгенерированными искусственно. Он одевается в бренды, питается брендами, передвигается на брендах. Сам того не замечая, он выбирает их объектами своего поклонения. За знаниями он обращается к брендам научных школ и корпораций, за деталями — к бренду "Википедии", за верой — к клерикальным институтам, за смыслом жизни — к телевизионным реалиям и каталогам новых товаров. Достойная работа и хорошее самочувствие достигаются с помощью использования тех или иных образовательных и оздоровительных брендов. В результате последняя модель модной марки становится предметом эмоционального вожделения, как священная книга или внеземной сан. Сами эмоции давно утратили непосредственность. Они черпаются из компьютерных игр и ТВ-шоу.
Жизнь перестала быть экзистенциальной проблемой. Сегодняшний человек идентифицирует с брендами не только успешность и благосостояние, но и все основные устремления своей жизни. "Жить" сводится сегодня к району проживания (бренд "Купчино" не предлагать), статусу подручных средств («статусный» ли у тебя автомобиль?), к имеющимся во владении аксессуарам (седьмой айфон — хорошо, а вот с Galaxy Note 7 вышла неувязка), и т. д. Есть ли для самоидентификации что-то помимо этого? Чтобы появилось, необходимо остаться внутренне свободным. Или приобрести знания об иных, внеэмпирических ценностях.
Инсталляции
Футболка
Картина "Нефть"
Окультурились и вштырились...
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