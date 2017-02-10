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В ДНР зникло "опудало єврея"

10 февраля 2017 | 08:55

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У Донецьку зник ЛГБТ-активіст, який хотів провести в "ДНР" пацифістську акцію.


На території, підконтрольній бойовикам "ДНР", зник російський ЛГБТ-активіст, колишній учасник арт-гурту "Війна" Олег Васильєв, відомий як Марія Штерн або Сіре-Фіолетове

Про це повідомив у Facebook його друг Алек Епштейн, а також цю інформацію підтвердила неназвана "помічниця" представника сепаратистів "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомив Епштейн, Васильєв прибув в ОРДО разом зі своєю супутницею 31 січня. Він благополучно пройшов усі КПП і дістався до Донецька.

"Помічниця голови "народної ради ДНР" стверджує, що, перевірка в "МДБ" і в "МВС" ДНР показала, що ні там, ні там їх немає. Ніяких відомостей про них у нас немає вже п'ять діб, мовчати про це далі мені здається абсолютно безглуздим", - пише Епштейн.

За інформацією "Медиазоны", Васильєв збирався провести в Донецьку пацифістську акцію від імені ЛГБТ-руху. Разом із ним вирушила 27-річна активістка Вікторія Мірошниченко.

  • Олег Васильєв - російський опозиційний активіст. Він брав участь у скандальній акції "Пам'яті декабристів", під час якої Васильєва символічно підвісили в торговому залі продуктового гіпермаркету. Про цю акцію в одній зі своїх промов згадав президент РФ Володимир Путін, назвавши Васильєва підвішеним "опудалом єврея".
  • У серпні 2014 року міграційна служба Фінляндії надала Васильєву політичний притулок.


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