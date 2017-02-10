В ДНР зникло "опудало єврея"

Про це повідомив у Facebook його друг Алек Епштейн, а також цю інформацію підтвердила неназвана "помічниця" представника сепаратистів "ДНР" Дениса Пушиліна.

Як повідомив Епштейн, Васильєв прибув в ОРДО разом зі своєю супутницею 31 січня. Він благополучно пройшов усі КПП і дістався до Донецька.

"Помічниця голови "народної ради ДНР" стверджує, що, перевірка в "МДБ" і в "МВС" ДНР показала, що ні там, ні там їх немає. Ніяких відомостей про них у нас немає вже п'ять діб, мовчати про це далі мені здається абсолютно безглуздим", - пише Епштейн.

За інформацією "Медиазоны", Васильєв збирався провести в Донецьку пацифістську акцію від імені ЛГБТ-руху. Разом із ним вирушила 27-річна активістка Вікторія Мірошниченко.