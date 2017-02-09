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Глава Нацполіції проти негайної легалізації зброї
09 февраля 2017 | 12:56
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Новий голова Національної поліції Сергій Князєв прокоментував можливість вільного володіння зброєю, зауваживши що легалізація приведе до глобальних змін в суспільстві і він зараз не ризикував би це робити. Про це він заявив під час інтерв’ю в ефірі 24 каналу, передає УНН.
"Зброя для громадян повинна бути чітко облікована. У нас війна і легалізаці зброї приведе до глобальних змін в суспільстві... Я б зараз не ризикував. Давайте спочатку закінчимо війну, суспільство заспокоїться, окріп осяде і тоді будемо приймати рішення", - заявив С.Князєв.
Раніше заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич заявив, що Україна поки не готова до легалізації вогнепальної зброї.
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