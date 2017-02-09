Митник згорів на 6000 доларів хабаря

09 февраля 2017 | 12:05

На одержанні хабара в майже 6000 доларів США викрито начальника митного поста «Східний» та його спільника.

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України спільно з оперативними працівниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України викрито факт одержання неправомірної вигоди начальником митного поста «Східний» Київської міської митниці Державної фіскальної служби України та цивільною особою.

Установлено, що в лютому 2017 року, митник розпочав вимагати та отримувати від цивільних осіб, які перетинають державний кордон України в зоні митного поста «Східний» неправомірну вигоду за розмитнення товарів.

Спочатку митник разом з брокером одержали за таку «послугу» від громадянина 5600 доларів США. У подальшому, під час отримання другої частини обумовленої суми в розмірі 350 доларів США, брокера було затримано в порядку статті 208 КПК України, а вказані гроші вилучено. Згодом, після проведення обшуків за місцем роботи та проживання, затримано й начальника митного поста.

Вказаним особам готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище) та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.