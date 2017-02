Битва за "Укртелеком"

07 февраля 2017 | 08:37 , Павел Красномовец

Изначальный покупатель «Укртелекома» судится с Ахметовым за $760 млн — СМИ.

Судьба крупнейшего в Украине провайдера интернета и фиксированной телефонной связи выглядит неопределенной. В октябре Кабмин должен был создать рабочую группу для проверки выполнения договора купли-продажи «Укртелекома», но отложил этот вопрос. Теперь выяснилось, что группа Ахметова СКМ, которой принадлежит владелец оператора ЕСУ, судится с юрлицом австрийского фонда EPIC, который изначально приватизировал «Укртелеком».

Недавно в кипрской прессе появилась новость о том, что окружной суд Никосии временно заблокировал акции местной компании стоимостью 656 млн евро, принадлежащей украинскому олигарху Ринату Ахметову. Причиной этого стал иск другой кипрской компании, возникший из-за сделки о продаже «бывшей государственной телекоммуникационной компании в Украине за 830 млн евро».

В июне 2013 года кипрская дочка группы SCM, SCM Financial Overseas Limited, купила у Epic Telecom Invest Limited (принадлежит австрийскому консорциуму Epic Group) компанию UA Telecominvest Limited. Последняя владеет 100% акций украинской ЕСУ, которая в свою очередь купила в 2011 году 92,79% акций «Укртелекома» за 10,575 млрд грн. Тогда СКМ и EPIC сумму сделки не разглашали.

Информацию о текущем судебном процессе между компаниями изданию ЛІГА.net предоставил анонимный источник. Как выяснило издание у партнера юридической фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP (Лондон) Ника Марша, который предоставил текст решения кипрского суда, истцом является кипрская Raga Establishment Ltd, ответчиком — SCM Financial Overseas Ltd, SCM Holdings Ltd и их аудитор PricewaterhouseCoopers Ltd.

Как рассказал Марш, по условиям сделки, в 2013 году «СКМ» обязалась заплатить за «Укртелеком» $860 млн (тогда около 6,9 млрд грн) в три этапа. В июле 2013 года SCM Financial перечислила первые $100 млн и перестала платить, утверждает английский юрист.

По его информации, Raga обратилась в суд, поскольку SCM Financial (номинальный покупатель «Укртелекома») начал переоформлять свои активы на другие предприятия группы СКМ. В частности, в ноябре 2014 года он передал 44% акций SCM Ltd компании SCM Holdings Ltd. В 2016 году произошла другая транзакция, которая касается компаний Pluscom Holdings Ltd и P.H. Premium Household Ltd. Один из директоров последней — Роман Бугаев, директор по корпоративным правам и управлению зарубежными активами СКМ. По мнению истца, внутригрупповые сделки убыточны для SCM Financial и проводятся для того, чтобы Raga не смогла получить $760,6 млн, которые компания Ахметова должна доплатить ей за «Укртелеком», пишет Марш.

За компанией, пытающейся заставить группу Ахметова заплатить, согласно материалам дела стоит гражданин Украины Денис Горбуненко, проживающий в Лондоне. Его полный тезка ранее возглавлял обанкротившийся в 2010 году «Родовид Банк». В 2008 году журнал «Фокус» оценивал его состояние в $232 млн.

Raga Establishment Ltd также упоминалась в расследовании депутата БПП Сергея Лещенко, который связывал этот офшор с Дмитрием Фирташем и Сергеем Левочкиным. В «Родовид Банке» хранились депозиты компаний олигарха, слишком выгодные условия которых впоследствии стали объектом расследования Генпрокуратуры. В Group DF Фирташа ЛІГА.net сообщили, что у них нет повода комментировать спор Raga против СКМ.

За конфликтом бывшего и текущего владельцев «Укретелекома» может скрываться нечто иное. Оператору грозит возвращение в государственную собственность, поскольку его акционер ЕСУ не выкупила у «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» свои облигации на сумму более 4 млрд грн. Залогом по ним выступают 92,79% акций «Укртелекома». Погасить задолженность ЕСУ должна до 15 марта 2017 года. Тем временем, «Укрэксимбанк» уже пытается взыскать свои 800 млн грн через суд.

Именно эта ситуация может быть причиной суда между кипрскими офшорами. Как сообщил изданию экс-глава регуляторно-правовой службы крупного телеком-оператора, пожелавший остаться неназванным: «Думаю, это план через юридическую акробатику сделать невозможной реприватизацию «Укртелекома» и/или создать крайне рисковые условия для потенциального нового собственника. Весна близится, СКМ спасает актив».

В пресс-службе «СКМ» ЛІГА.net отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документов и решений, предоставленных британским юристом, хотя сообщили, что спор действительно имеет место.

Напомним, что ЕСУ также является подрядчиком, который занимается развертыванием интернет-инфраструктуры в киевском метро для трех мобильных операторов. Последние недавно объяснили отсутствие в подземке 3G тем, что подрядчик запросил слишком высокую стоимость за соответствующий апгрейд.

Источник