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Трамп настроен на лидерство и на восстановление отношений с Россией
07 февраля 2017 | 08:40
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Хозяин Белого дома Дональд Трамп хотел бы открыть новую страницу в отношениях между народами США и России. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс в интервью телекомпании Fox News, фрагмент которого был опубликован на ее сайте.
"На что настроен президент Трамп, так это на восстановление американского лидерства на мировой арене, он надеется, что будет открыта новая страница в отношениях с другими государствами, в том числе Россией", - заверил он.
Пенса попросили прокомментировать высказывания, которые Трамп в конце прошлой недели сделал в интервью журналистам этой же телекомпании. Хозяину Белого дома тогда напомнили об обвинениях Запада в адрес РФ и ее руководства, он же в ответ указал, что США трудно назвать безупречной в моральном плане стороной. "И что вы думаете? Наша страна невинна?" - задал тогда Трамп риторический вопрос.
Пенс разъяснил, что хозяин Белого дома в том интервью Fox News "не ставил знак равенства в моральном плане" между США и РФ. Вместе с тем, вице-президент указал, что заявления Трампа следует понимать таким образом, что он "рассчитывает начать заново отношения с народом России и их руководством, дать понять, что есть пути для сотрудничества".
"В мире перед нами стоят серьезные вызовы, - добавил Пенс. - Нам нужно создавать новые коалиции, развивать новые партнерские отношения, чтобы бороться с террористами из числа радикальных исламистов и, в частности, у России и США есть общий враг в лице "Исламского государства" (террористическая группировка ИГ, запрещена в РФ). Президент считает первостепенной задачей объединить мир и задействовать ресурсы США для уничтожения ИГ, чтобы группировка больше не угрожала нам и не призывала к насилия в нашей стране".
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