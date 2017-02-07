|
AliExpress меняет условия доставки в Украину
07 февраля 2017 | 09:31
распечатать комментарии [0] добавить в
Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Белоруссию. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.
Для товаров стоимостью больше $2, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Белоруссии вне зависимости от стоимости. Для этих товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.
В пресс-релизе отмечается, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.
также читайте
[03.02.2017]
[03.02.2017]
[03.02.2017]
|
Загрузка...
по теме
Трамп настроен на лидерство и на восстановление отношений с Россией
07. 02. 2017 | 08:40
Хозяин Белого дома Дональд Трамп хотел бы открыть новую страницу в отношениях между народами США и России. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс в интервью телекомпании Fox News, фрагмент которого был опубликован на ее сайте.
Комерсанти й гроші повернули й під статтю потрапили
06. 02. 2017 | 18:03
За фактом шахрайських дій службових осіб приватного товариства, які зобов’язалися побудувати телевізійно-передавальну станцію в Чернігівській області, розпочато кримінальне провадження.
Отмечено омоложение астронавтов в космосе. Врменное
06. 02. 2017 | 10:09
В NASA опубликовали первые результаты масштабного исследования по изучению влияния космоса на организм человека.
В ОАЭ выпал снег
03. 02. 2017 | 18:07
Метеорологическая служба ОАЭ объявила штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды.
У Кремлі заявили, що не мали зайвого оптимізму щодо позиції США стосовно санкцій
03. 02. 2017 | 17:41
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль буде послідовно і аргументовано доносити свою позицію щодо Криму і України до Ради Безпеки ООН та інших партнерів і наголосив, що зайвого оптимізму щодо позиції США стосовно санкцій у Росії не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новости”.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»