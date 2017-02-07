ТЕМА

AliExpress меняет условия доставки в Украину

07 февраля 2017 | 09:31

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Китайский интернет-ритейлер AliExpress с 7 февраля меняет правила доставки товаров в Россию, Украину и Белоруссию. Об этом говорится в опубликованном на сайте компании пресс-релизе.


Для товаров стоимостью больше $2, направляющихся в Россию, услуга эконом-доставки станет недоступной. Эта же услуга будет недоступна для покупателей из Украины и Белоруссии вне зависимости от стоимости. Для этих товаров станет обязательным присвоение трек-номеров.

В пресс-релизе отмечается, что введение данных мер направлено на улучшение качества логистического обслуживания.



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