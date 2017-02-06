Комерсанти й гроші повернули й під статтю потрапили

06 февраля 2017 | 18:03

За фактом шахрайських дій службових осіб приватного товариства, які зобов’язалися побудувати телевізійно-передавальну станцію в Чернігівській області, розпочато кримінальне провадження.

Військова прокуратура Центрального регіону України розпочала кримінальне провадження за фактом вчинення шахрайства службовими особами приватного товариства, які отримали від державного Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення аванс в розмірі 1 млн грн на будівництво телевізійно-передавальної станції, проте не мали наміру її побудувати.

Встановлено, що у 2013 році між Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення і товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір підряду на виконання робіт по будівництву телевізійно-передавальної станції висотою 110 метрів у Черкаській області терміном до 30 листопада 2015 року.

На виконання умов договору, Концерн РРТ сплатив аванс у розмірі 1 млн. грн. Втім, станом на кінець 2015 року будівельні роботи підрядником не розпочаті, а кошти отримані в якості авансу не повернуто.

У зв’язку із цим, військовою прокуратурою Центрального регіону України заявлено позов про розірвання договору підряду на виконання робіт та стягнення на користь Концерну РРТ сплаченого авансу, який задоволено у повному обсязі.

У подальшому, державним виконавцем винесено постанову про повернення виконавчого документа з причини відсутності майна у боржника.

Установлено, що посадові особи товариства, отримавши кошти від державного Концерну РРТ, обернули їх на свою користь, не маючи на меті виконання будівельних робіт, чим спричинили матеріальну шкоду державному підприємству в особливо великих розмірах, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Досудове розслідування здійснюватиме Святошинське управління поліції Головного управління Нацполіції в місті Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8.