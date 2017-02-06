Нефть и солнечная энергия: кто кого и когда? 06 февраля 2017 | 08:59 , Искандер Дияшев распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Более сотни лет длилось плодотворное сотрудничество автомобильных и нефтегазовых компаний. Но с появлением электромобилей партнер превратился в конкурента — автомобилю больше не нужен бензин. Удержится ли на плаву нефтегазовая промышленность?

До того момента, когда мир будет обходиться без нефти, пройдет довольно много времени. Но нефтегазовым компаниям стоит понимать, что мы входим в эпоху великого соревнования источников энергии. Итог — уже известен, вопрос — когда он наступит. В нефтегазовой среде есть свои, традиционные представления о мире: Вера, что высокая цена нефти и газа поддерживается их ограниченными запасами и труднодоступностью добычи. Альтернативные источники энергии невозможно быстро масштабировать. Развивающиеся страны обязательно повторяют путь развитых стран. И Китай с Индией будут воспроизводить те же элементы развития, поддерживая спрос на традиционные ресурсы — нефть и газ. Даже если в западных странах будет спад. ВВП страны растет, когда растет потребление энергоресурсов. Исходя из этих предпосылок, прогнозировали рост потребления энергоресурсов и развитие нефтегазовой отрасли. Но прогнозы и теории следует пересматривать, когда появляются новые факторы. Например, солнечная энергетика. Нефть больше не является ограниченным ресурсом В истории человечества уже были примеры важных и ограниченных ресурсов. Тысячелетиями таким ресурсом была соль. Настолько важным, что в Римской Империи ради нее строили дороги. До 1860 года инвестиция в соляную шахту была очень надежной. Но, когда изобрели холодильные установки, западному миру потребовалось около 30 лет, чтобы отказаться от соли, в качестве основного консерванта. В начале ХХI века конкуренция вынуждает считаться с нетрадиционными источниками энергии и рассчитывать время окупаемости инвестиций новой скважины по сравнению со строительством солнечной электростанции (СЭС). А в центре ценообразования нефти должна быть не ограниченность ресурса, а себестоимость. Ценность запасов исчезла, ценность — в разнице затрат между добычей и строительством новой СЭС. При переводе барреля нефти в единицы энергии можно сравнить количество энергии, которые производит нефтегазовая отрасль и альтернативная энергетика. Это позволит оценить привлекательность обеих отраслей для инвестиций. Сегодня в цене на нефть учитывается премия за удобство: двигатель внутреннего сгорания завоевал мир, благодаря тому, что бензин имеет высокую энергетическую плотность. Но когда появятся мощные батареи с быстрой зарядкой, мы не захотим платить премию для нефти. Уже появились суперконденсаторы с зарядкой за 15 секунд, которые по плотности энергии сравнимы с нынешними литий-ионными батареями. В скором времени можно ожидать появление графеновых батарей с использованием лития и серы, плотность энергии которых будет сравнима с полезной энергией бензина. Ближайший прогнозируемый конкурент бензина — графеновые батареи (с использованием лития и серы), разработки которых ведутся Электромобили и солнечные станции меняют традиционное представление о развитии энергетики Когда количество электромобилей в мире достигнет 28 млн или 2% мирового парка, то исчезнет потребность в 1 млн баррелях бензина (2 млн баррелей нефти). Это будет началом падения спроса не нефть. Чтобы удержаться на рынке автомобилестроительные концерты создают собственные модели электромобилей. Из наших клиентов (нефтяной отрасли — Delo.UA) они становятся конкурентами. Это раньше мы добывали больше нефти, перерабатывали в бензин, а они делали автомобили с большим объемом двигателя. Сейчас в мире предлагают около 1000 моделей авто и единственная модель, у которой рынок растет — это Tesla. А капитализация Tesla почти достигла капитализации General Motors. К 2020 году в США количество моделей электромобилей вырастет до 200, а к 2030 году — до 1000. Продажи электромобилей в Китае уже превышают суммарные продажи в США и Европе. А Индия заявила, что к 2030 году население полностью пересядет на электромобили. Из 20 моделей на китайском рынке только одна сделана не в Китае — Tesla. Вся индустрия производства электромобилей в стране — собственная. Поэтому привычное мнение представителей традиционной энергетики, что Китай и Индия будут идти по традиционному пути — будут пересматривать. Что касается источников энергии, то раньше для быстрого масштабирования мощностей электростанций требовалось строительство атомных и тепловых станций с большими инвестициями и государственной поддержкой. Но сейчас развитие солнечной энергетики намного доступнее, быстрее, дешевле и безопасней, чем традиционная атомная энергетика. В 2002 году предполагалось, что к 2032 году установленная мощность солнечных станций будет 30 ГВт. Но в реальности, сегодня она превышает 300 ГВт, из которых 70 ГВт построили только за последний год. За последние годы выросла эффективность солнечных панелей (c 18-20% до 40%), а их стоимость снижается на 20% при удвоении производительности. Может ли нефтегазовая отрасль выдерживать темпы развития солнечной энергетики? Может и удерживает: отрасль росла теми же темпами, что и альтернативная энергетики, благодаря применению методов интенсификации добычи. Как долго нефтегазовая отрасль сможет выдерживать такой темп? Достаточно долго, но важна цена.

Дело



Поделиться Комментировать статью Автор * : Текст * :

Доступно для ввода 800 символов Проверка * : также читайте Академик Ландау: СССР – это фашистская система Академик Крышталь: «Материализм отживает свой срок» О жизни вечной, бесчеловечной Страна-тюрьма. Грозят ли Украине бунты заключенных, как в Бразилии Напередодні Великої війни Агробизнесу грозят роботизация и безработица