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Отмечено омоложение астронавтов в космосе. Врменное
06 февраля 2017 | 10:09
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В NASA опубликовали первые результаты масштабного исследования по изучению влияния космоса на организм человека.
В эксперименте Twin Study приняли участие Скотт и Марк Келли — первые в истории идентичные братья-близнецы, побывавшие в космосе. В 2015 году Скотт отправился на МКС, где провел 340 суток, а Марк остался на Земле и выступал в качестве контрольной группы. Ученые выяснили, что во время пребывания на орбите у Скотта Келли удлинились теломеры, а они являются одним из факторов старения.
Неожиданное открытие
Полученный результат в точности противоречит ожиданиям ученых. Теломеры — это концевые участки хромосом, которые укорачиваются при каждом делении. В конечном итоге это приводит к гибели клеток и старению организма. Предполагалось, что в условиях повышенной радиации деградация теломер ускорится, но у астронавта на МКС они выросли. Озадаченные исследователи передали пробы в другую лабораторию и получили подтверждение своих выводов. Во время полета у Скотта также замедлился процесс модификации ДНК, известный как метилирование.
Кратковременный эффект
После возвращения на Землю длина теломер Скотта Келли вернулась к дополетным показаниям.Ученые хотят выяснить причины этих изменений и проводят аналогичное исследование с участием 10 астронавтов, результаты которого станут известны только в 2018 году. Похоже, что омолодиться во время полетов у космических туристов не получится, хотя обработка результатов эксперимента с братьями-близнецами еще не окончена.
Источник: NASA
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