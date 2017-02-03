В ОАЭ выпал снег

Снег также покрыл вершину горы Джайс (1911 м над уровнем моря) в эмирате Рас-эль-Хайма. Посмотреть на уникальное явление устремились сотни жителей страны.

Снег также покрыл вершину горы Джайс (1911 м над уровнем моря) в эмирате Рас-эль-Хайма. Посмотреть на уникальное явление устремились сотни жителей страны.

Как сообщило AFP , в этой тропической стране выпал снег, толщина которого местами достигает 10 см, дует ураганной силы ветер скоростью 75-80 км/ч.