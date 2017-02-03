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В ОАЭ выпал снег

03 февраля 2017 | 18:07

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Метеорологическая служба ОАЭ объявила штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погоды.


Как сообщило AFP, в этой тропической стране выпал снег, толщина которого местами достигает 10 см, дует ураганной силы ветер скоростью 75-80 км/ч.

В Дубае порывами ветра повален строительный кран, конструкция перегородила главную автомагистраль города.

Из-за случившегося власти отменили четвертый этап проводимой в Дубае международной велогонки.

Снег также покрыл вершину горы Джайс (1911 м над уровнем моря) в эмирате Рас-эль-Хайма. Посмотреть на уникальное явление устремились сотни жителей страны.


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