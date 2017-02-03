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У Кремлі заявили, що не мали зайвого оптимізму щодо позиції США стосовно санкцій
03 февраля 2017 | 17:41
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Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль буде послідовно і аргументовано доносити свою позицію щодо Криму і України до Ради Безпеки ООН та інших партнерів і наголосив, що зайвого оптимізму щодо позиції США стосовно санкцій у Росії не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА “Новости”.
“Я хочу зауважити, що ми ніколи не піддавались зайвому оптимізму, і ми про це говорили з самого початку. Друге — ми, безумовно, не згодні з таким формулюванням, і ми продовжимо вельми послідовно і аргументовано доводити нашу позицію до всіх учасників засідань Радбезу ООН і інших наших партнерів, в тому числі і до постійного представника США”, - сказав Д.Пєсков, відповідаючи на питання про ставлення Кремля до заяви представника США при ООН Ніккі Хейлі стосовно збереження санкцій проти РФ.
Як повідомляв УНН, новий постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі заявила, що США збережуть дію санкцій щодо Росії за анексію Криму до припинення окупації півострова.
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