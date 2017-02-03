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У Росії порушили справу через прикурювання сигарети від свічки в церкві

03 февраля 2017 | 17:37

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Проти 21-річної жительки міста Бєлгород у Росії порушили кримінальну справу за фактом прикурювання сигарети від свічки в православному храмі в травні 2016 року, передає УНН з посиланням на прес-службу Слідчого комітету РФ Білгородської області.


 

“За версією слідства, у травні 2016 року підозрювана розмістила на своїй сторінці в одній із соціальних мереж фотографії, на яких зображено, що вона прикурює сигарету від свічок у храмі, ображаючи тим самим почуття віруючих”, — йдеться у повідомленні СК РФ.

Відзначається, що справа була порушена за ч.1 ст.148 КК Росії (публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих).

Як повідомляв УНН, СК РФ порушив ще одну справу через обстріл Донецька, Ясинуватої та Макіївки.



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