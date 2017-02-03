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Лукашенко: "Россия нарушила договор о границе"

03 февраля 2017 | 12:03

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Россия нарушила договор о границе между двумя странами. Соответствующее мнение он выразил на встрече с представителями общественности и журналистами.


"Договорились о границе - прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?" - сказал Лукашенко.


ТАСС



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