Пентагон обіцяє дієву відсіч Північній Кореї

03 февраля 2017 | 11:51

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Якщо Північна Корея атакує Сполучені Штати чи їхніх союзників або застосує ядерну зброю, Вашингтон гарантує дієву відсіч. Про це сказав міністр оборони США Джеймс Меттіс під час візиту до Південної Кореї, передає УНН з посиланням на euronews.

Це перша поїздка Дж.Меттіса за кордон на посаді керівника Пентагону. Минулого року Пхеньян попри заборони і санкції ООН запустив понад 20 ракет і здійснив два ядерні випробування. У січні Північна Корея заявила про намір здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети.



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