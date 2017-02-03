Керівника департаменту НБУ схопили із хабарем

03 февраля 2017 | 11:49

Правоохоронці вчора, 2 лютого, під час отримання останньої частити неправомірної вигоди у сумі 25 тис доларів США затримали директора одного із департаментів Національного банку України та трьох його спільників, які виступали у ролі посередників. Один із вказаних осіб є громадянином Республіки Азербайджан, про що листом повідомлено посольство Республіки Азербайджан в Україні.

Зазначений керівник Департаменту платіжних систем Нацбанку України розробив злочинну схему, спрямовану на вимагання та отримання через зазначених посередників від директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю неправомірної вигоди на загальну суму 35 тис. доларів США у два етапи за реєстрацію в Нацбанку внутрішньодержавної платіжної системи “Платисервіс” для здійснення готівкових та безготівкових переказів в межах України та видачу вказаному підприємству відповідного свідоцтва.

Затриманому представнику Нацбанку України повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 КК України, а також його спільникам за ч.5 ст.27, ч.4 ст.368 (одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди у особливо великому розмірі для себе, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, а його спільникам посередництво у її отриманні) КК України та на даний час вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.