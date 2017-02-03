АВАКОВ ПОДМЕНИЛ ЗАКОН, ЧТОБЫ РАЗДАВАТЬ НАГРАДНЫЕ "СТВОЛЫ" ГРАЖДАНСКИМ



Об этом говорится в публикации "Українських Новин" "Аваков раздает оружие по сомнительной схеме, от которой негодует Луценко".



Статья 11 Дисциплинарного устава органов внутренних дел Украины предписывает, что наградное оружие может выдаваться Министром внутренних дел исключительно высшему командному составу МВД. "Отличием Министерства внутренних дел "Огнестрельное оружие" имеет право награждать Министр внутренних дел Украины за добросовестную службу, особые заслуги в борьбе с преступностью и охране общественного порядка лиц командующего состава", - записано в Законе.



Как сообщал ранее нынешний Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, такая норма была специально внесена в Устав в 2006 году, чтобы прекратить практику бесконтрольной и нецелевой раздачи огнестрельного оружия милицейским руководством.



Вводя своим Приказом новое Положение о знаке отличия "Огнестрельное оружие", Арсен Аваков вычеркнул оттуда строчку о Дисциплинарном уставе органов внутренних дел Украины и сослался на не имеющий отношение к его ведомству Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины. Который позволяет вручение наградных пистолетов не только Министерству обороны, а и "другим центральным органами исполнительной власти, которые имеют в своем составе военнизированные подразделения", причем не только военнослужащим, а и "другим лицам за безупречную службу и выдающиеся заслуги перед Вооруженными Силами Украины".



Согласно действующему законодательству, чиновник не может руководствоваться нормами не профильного Закона в вопросах, которые урегулированы Законом профильным для его ведомства. Тем не менее, несмотря на очевидное несоответствие законодательству, Приказ Авакова №1521 благополучно зарегистрировало Министерство юстиции Украины, возглавляемое однопартийцем Авакова Павлом Петренко.



За неделю до подписания Приказа Аваковым Кабинет министров Украины, возглавляемый тогда еще одним однопартийцем Авакова Арсением Яценюком, своим Постановлением утвердил новую редакцию Положения о Министерстве внутренних дел. Положение дополнилось новым пунктом 18 статьи 11 про полномочия Министра: "устанавливает ведомственные знаки отличия и решает вопросы о награждении ими".



Закон Украины имеет более высокую юридическую силу, чем Постановления КМУ и Приказы Министра, которые, как подзаконные акты, должны приводиться в соответствие с ним.



Первая попытка "привязать" к МВД Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины была предпринята в 2010 году Министром Анатолием Могилевым. Переписывая Положение "О ведомственном поощрительном отличии МВД Украины "Огнестрельное оружие", Могилев наряду со ссылкой на Дисциплинарный устав органов внутренних дел внес туда ссылку на статьи 43 и 44 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. После чего вручил наградной пистолет президенту Януковичу.



Бывший тогда депутатом Юрий Луценко назвал такие действия незаконными и потребовал деюстировать Приказ министра. "Это нарушение закона "О дисциплинарном уставе органов МВД", который предписывает вручать именное оружие только лицам начальствующего состава МВД", - заявил депутат. Также Луценко сообщил, что обращался в Генпрокуратуру и в Минюст с требованием проверить, был ли действительно зарегистрирован такой Приказ и, если был, деюстировать его как незаконный.