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Производство первого украинского броневика на грани закрытия

01 февраля 2017 | 16:19

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Производство «Дозор-Б» — первого украинского бронеавтомобиля, скорее всего, будет остановлено. Как стало известно Главкому, у производителя боевой машины — Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) — нет денег ни на комплектующие, ни даже на зарплаты. Завод не может расплатиться даже по контрактам в несколько миллионов гривен. Таким образом, программа масштабного производства "Дозоров" оказалась под угрозой провала.


 

Так, например, по информации издания, ЛБТЗ задолжал Харьковскому тракторному заводу 2,15 млн гривен за поставки опорно-поворотных устройств, необходимых для установки боевого модуля на крышу броневика. 

 

Почему нет денег 

На бронетанковом заводе признают долг. Проблемы же с расчетами объясняют финансовыми трудностями. Мол, все деньги идут на ремонт техники для АТО. И из-за войны нет возможности заработать на экспорте. 

«В связи с проведением АТО на востоке Украины предприятие лишено возможности экспортировать свою продукцию в другие страны мира, поскольку вся отремонтированная заводом техника поставляется исключительно для нужд ВСУ. По условиям государственных контрактов, сумма прибыли, заложенная МО Украины для ответчика, является минимальной, и почти вся прибыль предприятия используется на закупку комплектующих и материалов для ремонта бронетанковой техники, а также на выплату задолженности по заработной плате перед работниками предприятия», — так объяснили отсутствие денег представители завода в суде (материалы дела в распоряжении «Главкома»).

Проблемы с финансированием подтверждают в «Укроборонпроме» — государственном концерне, который занимается работой предприятий военно-промышленного комплекса. Представители компании признались, что пока не хватает денег не только на комплектующие, но и на зарплаты. Часть работников ЛБТЗ даже пришлось отправить в отпуск за свой счет.

 

«Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения: оборонный бюджет России — почти $ 50 млрд, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины», — отметили в концерне.

В AUTO-Consulting отмечают, что запуск в производство "Дозоров" на Львовском заводе шел очень трудно. Предприятие не раз срывало сроки и с горем пополам выпустило 10 товарных "Дозор-Б", которые еле еле сдали военной приемке. С тех пор о "Дозорах" ничего не было слышно. А еще в 2014 году чиновники различных уровней анонсировали от 200 до 2000 "Дозоров". Но запустить производство новой техники оказалось не так просто.

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