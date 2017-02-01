|
Производство первого украинского броневика на грани закрытия
01 февраля 2017 | 16:19
распечатать комментарии [0] добавить в
Производство «Дозор-Б» — первого украинского бронеавтомобиля, скорее всего, будет остановлено. Как стало известно Главкому, у производителя боевой машины — Львовского бронетанкового завода (ЛБТЗ) — нет денег ни на комплектующие, ни даже на зарплаты. Завод не может расплатиться даже по контрактам в несколько миллионов гривен. Таким образом, программа масштабного производства "Дозоров" оказалась под угрозой провала.
также читайте
[31.01.2017]
[31.01.2017]
|
Загрузка...
по теме
Harley-Davidson отменила визит Трампа на свой завод
01. 02. 2017 | 13:51
В компании, по данным CNN, посчитали визит несвоевременным из-за готовящихся в Милуоки демонстраций против политики нового президента.
"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского суда
01. 02. 2017 | 13:43
А это значит, что по территории Украины потечет больше транзитного газа.
Отримання українцями повторних віз до США ускладнилося
01. 02. 2017 | 13:33
Земельні шахраї ледь не зівали інвестпроект на 300 млн.євро
01. 02. 2017 | 13:31
На Миколаївщині Служба безпеки України викрила оборудку, яка могла зірвати реалізацію міжнародного інвестпроекту з електрофікації та будівництва другої залізничної колії на ділянці Долинська — Миколаїв — Колосівка загальною вартістю 300 мільйонів євро. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»