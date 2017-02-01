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Harley-Davidson отменила визит Трампа на свой завод
01 февраля 2017 | 13:51
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В компании, по данным CNN, посчитали визит несвоевременным из-за готовящихся в Милуоки демонстраций против политики нового президента.
В компании посчитали время визита не совсем удачным из-за готовящихся в городе демонстраций против миграционной политики Трампа.
Поездка на завод должна была состояться в четверг. Хотя публично визит Трампа не анонсировался, сотрудники Белого дома, по данным CNN, во вторник уже были в Милуоки и готовили все к приезду президента.
Представитель Белого дома Стефани Гришэм подтвердила, что Трамп не поедет в четверг в Милуоки.
В заявлении Harley-Davidson, распространенном вечером 31 января, говорится, в планах компании на этой неделе "не значится и не значился" визит президента США ни на одно производство.
"Мы гордимся тем, что принимали на наших объектах президентов страны. Наши заводы посещали Рональд Рейган, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон", - рассказала директор по корпоративным коммуникациям Harley-Davidson Марипат Бланкенхайм, добавив, что в компании рассчитывают в будущем принять и нынешнего главу Белого дома.
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