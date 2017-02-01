ТЕМА

"Газпром" сократил транспортировку по газопроводу OPAL по решению Европейского суда

01 февраля 2017 | 13:43

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А это значит, что по территории Украины потечет больше транзитного газа.


Накануне загрузка OPAL составляла почти 99%, а с 1 февраля упала до 63,6%, сообщил оператор магистрали.

 ТАСС



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