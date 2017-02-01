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Отримання українцями повторних віз до США ускладнилося

01 февраля 2017 | 13:33

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Згідно з указом президента США, особи, які звертаються за повторним отриманням неімміграційних віз, якщо термін дії їх віз закінчився більше 12 місяців тому, тепер не можуть скористатися процедурою поновлення візи без особистої співбесіди. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-служба посольства США в Україні.

"Відповідно до указу Президента Сполучених Штатів, підписаного 27 січня 2017 року, апліканти, які звертаються за неімміграційними візами, якщо термін дії їх віз закінчився більше 12 місяців тому, не можуть скористатися процедурою поновлення візи. Всі апліканти, які не відповідають усім вимогам процедури поновлення візи поштою, повинні призначати співбесіду для звернення по неімміграційну візу", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що консульський відділ посольства США в Києві більше не проводить співбесід для звернення аплікантів за неімміграційними візами згідно з процедурою поновлення візи в середу.



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