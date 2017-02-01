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Земельні шахраї ледь не зівали інвестпроект на 300 млн.євро
01 февраля 2017 | 13:31
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На Миколаївщині Служба безпеки України викрила оборудку, яка могла зірвати реалізацію міжнародного інвестпроекту з електрофікації та будівництва другої залізничної колії на ділянці Долинська — Миколаїв — Колосівка загальною вартістю 300 мільйонів євро. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що місцеві комерсанти отримали в оренду 3,5 гектара землі для будівництва експлуатаційної бази свого підприємства. Для виробничих потреб дилери захопили сусідню залізничну ділянку, через яку повинна була проходити друга колія.
Співробітники спецслужби задокументували, що комерсанти, зокрема, зруйнували земельний насип та інші інженерні споруди залізничників. На незаконно привласненій ділянці вони проклали дорогу для проїзду власного транспорту.
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