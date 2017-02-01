Зеркало Княжичей

01 февраля 2017 | 16:47 , Олег Ельцов, ТЕМА, для «Резонанса»

Перестрелка в Княжичах между экипажем ДСО и бойцами разрекламированного Аваковым спецподразделения полиции КОРД, сшитого по американским лекалам, вот уже два месяца - в списке топ-тем. А все новые подробности лишь подливают масла в огонь общественного внимания. Мы решили привнести свою толику подробностей, которые ставят новые вопросы к г-ну Авакову и всей «реформированной» полиции.

Игорь Касьян: купил БМВ в кредит, помогал жене в успешном бизнесе, заметил наружку…

В свое время автор первым упомянул фамилию экс-УБОПовца подполковника-пенсионера Игоря Касьяна, на которого пало подозрение следствия в связи с ограблением в Княжичах. Вскоре подтвердилось: его арестовали. Причем, среди восьмерых членов предполагаемой банды ему отводят роль главаря.

Когда я интересовался у бывших коллег Касьяна, те характеризовали его как толкового офицера. И не могли поверить, что тот мог организовать банду. Мне стало известно, что после ухода из милиции он занимался охранным бизнесом, а род занятий последних лет никто определить не смог. С голоду не умирал это факт: у Игоря Касьяна милицейская пенсия составляет 4200 гривен. Его жена Наталья утверждает, что она совладелец фирмы под Киевом и заместитель директора. А муж «оказывал ей помощь». По сведениям автора, Наталья Касьян – преуспевающий землевладелец. Ее фирме 16 лет. На жизнь не жалуется, но и не «жирует». Живет с семьей в доме, доставшемся в наследство от умерших родителей. Недавно семья купила «БМВ», взяв под покупку кредит. Сын – студент на факультете аграрного менеджмента университета (о сыне мы еще вспомним).

Возникает простой вопрос: зачем при таком статусе и биографии организовывать банду? Неужели весь предыдущий опыт Касьяна не мог подсказать ему, что бандитизм – очень рисковый бизнес? Аграрный бизнес на фирме жены – куда спокойнее…

По сведениям редакции «Резонанса» от источников из правоохранительной системы, содействие в подборе членов банды по просьбе Касьяна якобы оказывал его друг и коллега-убоповец полковник Владислав Кошмяков.

В 2000-х Кошмыков и Касьян несколько лет плечом к плечу охраняли участника банды «оборотней» Нестерова, который пошел на сотрудничество со следствием. Сегодня Кошмяков служит в одном из силовых ведомств.

Автор обратился к нему за комментарием. Владислав, судя по голосу, был потрясен вопросом. От дружбы с Касьяном не отказывается, признает, что незадолго до его ареста они встречались и тот сообщал Кошмякову, что собирается ехать кататься на лыжах, как делал это ежегодно в декабре. Ни о каком подборе бандитов, естественно, речь не шла.

Странно было бы ожидать явку с повинной от полковника на вопрос журналиста по телефону. Я решил сопоставить слова Кошмякова с данными другого источника.

Адвокат Касьяна Мария Островская подтверждает контакты Касьяна с Кошмяковым. Ее клиент даже обращался к нему за помощью, но совсем иного рода. Островская говорит, что примерно в ноябре минувшего года Касьян заметил за собой слежку. Наружное наблюдение велось на сером автомобиле Ниссан. Старый опер голову ломал, кому он интересен: бандитам или «органам»? Однажды даже заманил наружку в тупик и демонстративно начал ее фотографировать. После этого обращался к действующим коллегам за помощью в выяснении природы этой слежки. Встретился и с Кошмяковым. Тот ничего не знал, но пообещал поинтересоваться, а если будет положительный ответ – сообщить. Но ничего так и не сообщил.

На чем базируются подозрения правоохранителей в адрес Кошмякова остается загадкой. Неужто прослушка установила? Вы допускаете телефонный разговор двух аксакалов УБОПа про организацию кастинга потенциальных бандитов?..

Пенсионер в роли главаря «миротворцев»-грабителей

Дело «банды из Княжичей» двухэпизодное (история с кровавой перестрелкой людей в погонах – это совершенно отдельная история). Арестованных подозревают в ограблении двух валютчиков в Киеве, случившееся 20 сентября прошлого года, а также подготовке ограбления дома в Княжичах. После первого преступления правоохранители обнаружили авто грабителей, в нем находились документы, которые вывели следствие на участников преступления. В ходе оперативных мероприятий стало известно о готовящемся ограблении дома в Княжичах. Это – версия следствия.

Защита ставит свои трудные вопросы. По первому эпизоду арестованы трое человек, двое из них – члены милицейских подразделений, дислоцированных в зоне АТО: Клочков и Бурляй. Первый еще недавно служил в батальоне «Миротворец», второй был замкомбата батальона. Есть и третий – Токарев. Они признают вину в ограблении валютных менял на проспекте Победы в Киеве. Одного отпустили под домашний арест – он самостоятельно воспитывает несовершеннолетних детей. Есть еще и четвертый, но его троица не сдает. Он – в бегах. Тоже боец «Миротворца»… Известно лишь его имя – Сергей. Эти свидетельства могут вызвать только сарказм. После ограбления бандиты делили добычу на квартире Сергея. Деньги делили на пять частей. Бурляй заявил, что он должен передать доли наводчикам – Сергею и Касьяну.

Касьяна на этом ограблении не было. Не было его и в Княжичах. На него, как организатора банды, указывает единственный арестованный по делу о грабеже валютчиков – Бурляй. Сам УБОПовец своей вины не признает. И следствию, похоже, крепить нечем.

Также по этому делу арестован еще один очень интересный персонаж: бывший УБОПовец Константин Березовский, который признательных показаний также не дает. Он – связующее звено между Бурляем и Касьяном. Адвокат утверждает, что последний виделся с Бурляем буквально несколько раз. Но именно на показаниях Бурляя строится обвинение следствия.

Бывший следователь прокуратуры и практикующий адвокат Мария Самбур имеет оригинальный взгляд на эту уголовную историю. Она в свое время защищала «оборотня» Нестерова, которого несколько лет охраняли убоповцы Касьян и Кошмяков. Самбур утверждает, что хорошо изучила этих офицеров и не верит в то, что они способны на преступление. Адвокат предполагает, что Касьян (и, возможно, Кошмяков) появились в этом деле с другой целью – в связи с делом «оборотней», в расследовании которого они принимали участие.

Дело в том, что за исключением «пожизненников» все осужденные члены банды уже на свободе. И есть основания предполагать, что далеко не все были выявлены и осуждены. А еще в деле были 100 тысяч долларов выкупа за бизнесмена Гельфанда, которые бесследно исчезли. Касьян с Кошмяковым знают по делу «оборотней» очень много. Возможно, таким образом им за что-то мстят. Или просто хотят закрыть рот.

Неудобные подробности

Если бы не трагедия в Княжичах о сентябрьском ограблении валютчиков в Киеве никто бы не вспомнил. Но они объединены в одно дело. И дело это постоянно будируют: то генпрокурор Луценко, то экс-милиционер Москаль. В свое время я документально доказал, что министр Аваков покинул страну уже после доклада подчиненных о случившемся. Сегодня МВД заявляет, что виновные в трагедии полицейские неверно информировали министра. Но сразу после моей публикации советник министра Антон Геращенко в эфире «112 канала» подтвердил, что ему доложили о случившемся около семи утра. При этом, он не заявлял, что ему сообщили неправду.

Аваков не только полностью отбыл намеченную командировку в Канаде, но даже «не заметил» гибели пятерых полицейских. Он так и не удосужился принести соболезнования по поводу этих смертей.

Стрельба в Княжичах с самого начала вызвала массу вопросов, а дальнейшие попытки официальных лиц что-то объяснить лишь усилили недоверие. Масла в огонь подлило недавнее заявление генпрокурора Луценко, мол, дом в Княжичах был ограблен дважды.

А на днях в том же ключе высказался Геннадий Москаль: "Я знаю не со слов Авакова и слов Генпрокуратуры. Я думаю, что на самом деле им просто стыдно рассказать, что произошло. Почему преступникам дали возможность уехать? Они поменяли одни машины, другие, а когда их задержали, то украденные деньги куда-то пропали. То ли по дороге в полицию они где-то исчезли, то ли еще где, но почему-то все молчат. Ну, и второй момент. Когда приехала госохрана, они же забрали алкоголь и все, что было в доме, а когда приехала полиция, то один из них сделал предупредительный выстрел, чтобы предупредить своих… Потом уже началась беспорядочная борьба, которая и привела к жертвам. Ну, кто это вам скажет, кто признается, что мы дошли до такого? Деньги потеряли, сотрудники погибли, грабителей упустили. Их уже взяли, когда разгорелся скандал. Никто не хочет признаться, как оно было на самом деле. Я сразу сказал, что не могла эта стрельба начаться из ничего. Мое мнение, что тех, кого задержали, просто прикрывали, и никто не собирался их задерживать».

Ограбление без оружия, без ущерба, без свидетелей

Мы попытались выяснить подробности произошедшего в Княжичах, о которых не говорят ни следствие, ни всезнающий генерал Москаль.

По всем материалам спецоперации в Княжичах фигурирует дом по улице Тихой,30. Якобы его должны были грабить. Именно в нем была засада КОРДа по согласованию с хозяином. Что касается недостроя-наблюдательного пункта разведчиков наружки, которых обнаружили бойцы ГСО, оттуда вообще не виден дом на улице Тихой. Так за чем наблюдали «тихари»?

И почему вдруг злодеи проникли в дом на Сагайдачного, 22? К тому же дом использовался как летняя дача. Воровать там было нечего. Собственно, хозяйка дома смогла ограничить свои претензии к ворам лишь обрезанным сигнальным проводом и отогнутой оконной рамой. В помещении ничего не украдено, хотя на столе находился компьютер. Возможно, воры рассчитывали на что-то более существенное? На стенах весели «галантерейные» картины, которые были сняты со своих мест. Все вещи вывалены из шкафов. Возможно, злоумышленники искали сейф. Не нашли, поскольку его не было. Возникает единственное предположение: наводчики дали ложную информацию.

А вскоре после перестрелки на окраине Киева были задержаны четыре якобы грабителя. Один оказался вообще посторонним человеком. его отпустили. Среди задержанных, один ранее судимый. По месту жительства и в машине, в которую пересаживались княжицкие беглецы, обнаружили травмат и пистолет, который, по словам адвоката Аллы Божок, экспертиза не определила в качестве оружия. Любопытно: что наружки за этой группой не было: она их просто потеряла. Единственное основание для задержания: якобы опер, находившийся в Княжичах, среди ночи видел их троих: они прошли мимо и он их запомнил…

Итак, что есть у следствия? По версии прокуратуры, в Княжичах действовали новые члены банды, которые не принимали участия в ограблении валютчиков в сентябре прошлого года. Что можно предъявить новым задержанным, кроме оружия? Адвокаты утверждают – нечего. Тем не менее, суд не только дал санкцию на арест, но и продлил его. Официально обвинение звучит так: «Подготовка к разбою», «Покушение на кражу», «Незаконное владение оружием».

Но тут возникают вопросы. Сами арестованные вины не признают, ограбления не было. Да и кого можно грабить в пустующем доме? И почему грабители поехали на дело, оставив оружие в автомобиле за десяток километров от места планируемого преступления? Остается незаконное владение оружием. Но и это еще нужно доказать. К чему же были эти показательно жестокие задержания бандитов? По сведениям адвокатов, на метро «Черниговской» КОРД продержал задержанных шесть часов с наручниками на снегу, обвиняя в убийстве кордовцев. Видимо, в качестве дополнительного наказания побили окна в микроавтобусе «Мерседес», на котором задержанные приехали из Княжичей. При этом, у спецназа были ключи от машины, которые они забрали у водителя.

В этот же день, тремя часами позднее, случилось еще одно задержание, при котором пострадал вообще невинный человек. Около восьми утра Игорь Касьян с сыном отправились на авторынок на окружной дороге, чтобы поинтересоваться ценами на автомобили (друг сына собирался покупать машину).

Там на них налетел спецназ, скрутил, уложил на снег. Тут же проверили документы и с удивлением обнаружили, что задержали родственников. «Вы братья?» - спросили спецназовцы. Узнав, что второй – сын-студент, натянули тому на голову балаклаву и заставили что-то подписать. Что, он не знает до сих пор.

Лишь через шесть часов после задержания отца доставили в Шевченковский райотдел, сына – домой, со связанными руками. В это время к доме шел обыск. Наталья Касьян написала в прокуратуру заявление о пропаже в ходе обыска 62.000 гривен – это были деньги с ее фирмы – выплаты селянам за аренду земли. Суммы были разложены стопочками, с фамилиями тех, кому они принадлежали. Позже она также обнаружила. что пропали 600 евро и 1300 гривен. Но об этом даже заявлять не стала. Не верит, что реформированная полиция вернет хоть копейку.

В ходе обыска, по словам Натальи, у них изъяли винчестер, на который записывалась информация с камер видеонаблюдения дома. По ее словам, у мужа полное алиби: накануне задержания они ездили к брату мужа на шашлыки, где Игорь пил вино (готовясь к ограблению?!), а вернувшись домой, вместе с сыном чистил снег во дворе. В пол одиннадцатого легли спать. Ну что сказать: у главаря железные нервы!

Похоже, утверждение о лидерстве Касьяна в ОПГ основаны единственно на показаниях Бурляя, с которым они виделись несколько раз в жизни.

Есть еще какие-то аргументы: показания, вещдоки? Следствие утверждает, что есть, но показать не хочет. По словам адвокатов, по сути в суде ничего не предоставлено. Есть только заявления Бурляя.

А еще есть интересный четвертый подельник по ограблению валютчиков: загадочный Сергей. Собственно, не такой уж он неуловимый. Просто его никто искать не хочет. Известно, что он связан с другими членами банды своим участием в «Миротворце». Очень интересное подразделение – батальон МВД «Миротворец»! И неужели следствию не под силу установить о ком идет речь? Ведь мы говорим о действующем офицере МВД! На этом фоне Касьян выглядит инородным телом в банде. Но Бурляй уверенно отдает ему лавры главаря, хотя по логике, руководить бандой «миротворцев» следовало замкомандира батальона, а не пенсионеру УБОПа.

Почти за два месяца с момента задержания, по уверениям адвокатов, с арестованными не проведено ни одно следственное действие по тем делам, которые им вменяют. Зато допрашивают по расстрелу в Княжичах. Правда, протоколы получаются короткие: «Не был, не видел»…

Складывается впечатление, что Аваков и кампания все ждут-не дождутся, когда же общество, наконец, забудет об этих пяти трупах в Княжичах и дважды ограбленном доме, в котором никто не живет и ничего не хранится. Но история все никак не забывается.

Кажется, эта кровавая история была последней каплей в затянувшемся ожидании результатов полицейских реформ. И в этом деле, как в зеркале, отразились отсутствие реформ как таковых. А вместо них – давно известные фальсификация дел, кражи на обысках, издевательства над задержанными.

Нет, Аваков все же отличается от своих предшественников: в отличие от иных министров, он не приносит соболезнования семьям погибших…