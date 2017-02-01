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Полномасштабное наступление на востоке страны невозможно - эксперт
01 февраля 2017 | 09:42
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Российские группировки, которые сейчас присутствуют на Донбассе, не способны осуществить полномасштабное наступление.
Об этом заявил полковник запаса, глава общественного объединения «Киевский легион» и представитель Уполномоченного по вопросам защиты прав военнослужащих в секретариате Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Святослав Стеценко, информирует еizvestia.com.
«В ближайшее время возвращения к масштабам боевых действий уровня 2014 года не будет. Для такого расширения масштабов Москве нужно вводить свои регулярные войска. Силами тех группировок, которые сейчас пребывают на Донбассе, полномасштабное наступление осуществить не получится. Но обстреливать, в том числе и гражданское население, они могут и, очевидно, будут», – отметил Стеценко.
По его словам, очередное обострение на Донбассе, в частности в Авдеевке является следствием попыток Кремля усилить свои позиции перед очередным раундом Минских переговоров.
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