Коррумпированная инфраструктура 01 февраля 2017 | 08:42 распечатать [0] добавить в комментарии [0] добавить в Экс-замминистра инфраструктуры Владимир Шульмейстер из команды Андрея Пивоварского объясняет, почему система побеждает реформы.

Коалиция с большой дороги. Коа акустроена коррупцив ук Укрзализныця, автодороги, авиация и порты – четыре кита украинской экономики и основные генераторы денежных потоков, за которые конкурируют крупнейшие олигархические группировки. Кто прячется за спиной реформаторов и реально контролирует главные активы транспортной инфраструктуры страны? ЛІГА.net публикует наиболее интересные выдержки из 2,5-часового интервью с экс-замминистра инфраструктуры Владимиром Шульмейстером, которое помогает понять, что происходит за кулисами украинской власти. Пивоварский Попытка реформ ДОСЬЕ Андрей Пивоварский (38 лет). Выходец из бизнеса. Министр инфраструктуры Украины в правительстве Арсения Яценюка (декабрь 2014 – апрель 2016 года). Назначен по квоте Блока Петра Порошенко. До назначения министром два года занимал кресло гендиректора группы Континиум бизнесменов Игоря Еремеева и Степана Ивахива. До этого возглавлял инвестиционно-банковский департамент в консалтинговой компании Dragon Capital, также был советником по инвестициям в Международной финансовой корпорации (IFC). После отставки отошел от дел. Сейчас внештатный советник министра инфраструктуры Владимира Омеляна. "С Андреем Пивоварским мы знакомы с 2006 года. Часто пересекались по разным проектам, когда я был финдиректором компании Фокстрот. Андрей в то время курировал ритейл в инвесткомпании Dragon Capital, и у нас сложились хорошие отношения. Осенью 2014 года случайно встретились выпить чаю, тогда Андрей и предложил стать его первым замом в одном из министерств. На тот момент Пивоварский еще не предполагал, что ему предстоит возглавить Мининфраструктуры.



Зная Андрея, представить, что он уйдет из бизнеса на госслужбу, для меня было сродни фантастике, поэтому ответил осторожно: мол, пусть сначала назначат, а потом обсудим. Это было 23 ноября, а уже 2 декабря Верховная Рада проголосовала за его назначение.



Полномочия между нами были распределены следующим образом: Пивоварский занимался всем внешним миром (продвижение законов, общение с депутатами и т.д.), а в мою зону ответственности входила организация работы министерства, всевозможных комиссий и комитетов, согласование бюджетов госкомпаний, курирование волонтеров-аналитиков.



Пивоварский заходил в министерство по квоте президентской силы, что, несомненно, накладывало отпечаток на принятие тех или иных решений. На тот момент нам удалось собрать в министерстве неплохую команду реформаторов – начиная от замминистров и заканчивая аналитиками.



Уже по прошествии времени могу сказать, что основная проблема Пивоварского, на мой взгляд, в его излишней демократичности. Находясь в должности, он искренне верил, что с людьми, которые сидят на потоках, можно разговаривать, как со взрослыми, независимыми топ-менеджерами. На самом деле это не работает. Коррупционерам нужно просто "рубить руки" – сажать с детектором лжи в открытом эфире, обличать и лишать свободы. Поскольку этого не происходит, ни у кого нет страха перед наказанием за совершенные преступления". Украинская политика – это отдельный мир, который живет по своим законам, своим ритмам. К этим ритмам нужно уметь подстраиваться, иначе никакие законы не проголосуют. И это надо принимать. Настройкой этого ритма нужно заниматься ежедневно и планомерно. Андрей Пивоварский, 11 декабря 2015 года Бейлин Ресторатор " Очень сильное влияние на работу министерства оказывала Администрация президента. МИУ курировал советник главы АП Бориса Ложкина Михаил Бейлин (владелец сети элитных киевских ресторанов. СМИ неоднократно называли Бейлина "смотрящим" от АП за Мининфраструктуры и МинАПК. В Администрации эту информацию не комментировали. - Ред.). Я с ним неоднократно встречался. Мнение об этом человеке резко отрицательное.

"На момент прихода нашей команды в министерство интересная ситуация сложилась и на железной дороге. Ее тогда возглавлял Максим Бланк, который позиционировался в УЗ как человек, близкий к бизнесмену Леониду Юрушеву. Когда его отстранили от руководства УЗ, возник конфликт с Андреем Пивоварским.



Как результат, все мы помним борды "Пиво + Бейлис, а Папа знает?", сайты типа "Очки Пивоварского" с компроматом против руководства МИУ и другие элементы информвойны. Тогда же в интернете обсуждалась рукописная бумага, где фигурировали ставки доплат топ-менеджерам УЗ и руководству МИУ со стороны Михаила Бейлина. Эта бумага – фальшивка.



Самый большой вред для государства от деятельности Бейлина – внедрение в начале 2015 года в Укрзализныцю (УЗ) команды во главе с Евгением Кравцовым (сейчас – первый замминистра инфраструктуры и глава Набсовета УЗ). Мы их называли десантом. Эти люди занимались параллельным ведением дел в компании. Когда встал вопрос о назначении Кравцова первым заместителем министра, который придет на смену Пивоварскому, Омелян выступил против этого. Но на утверждении Кравцова настоял Арсен Аваков (министр внутренних дел, один из реальных лидеров партии Народный фронт. – Ред.) Поскольку это было условием назначения самого Омеляна министром, он вынужден был его принять.



Из выявленных нами схем, организованных параллельной командой, одна из кричащих – игра с железнодорожным тарифом на грузовой транзит.



Схема была выстроена вокруг ж/д транзита российского груза, который в 2014–2015 годах очень сильно просел. Когда у наибольшего российского транзитера –холдинговой компании Металлоинвест (крупнейший производитель железной руды в РФ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат Уральская сталь. Подконтролен Алишеру Усманову. – Ред.) закончился срок действия скидки на грузоперевозки через Украину (до этого они работали в Украине с компанией Лемтранс), представители УЗ на переговорах в Москве предложили новые условия работы: "Вы работаете в Украине через новую компанию и получаете очень хорошую скидку. В противном случае не получаете ничего".



В результате эта компания-прокладка проходила комиссию в УЗ и получала скидку на объем, допустим, 40%. Металлоинвест получал 30%, а 10% оставляли себе. В 2015 году эта разница в денежном выражении равнялась $8 млн.



Фокус в том, что уставной фонд этой компании составлял 2 фунта и организована она была за месяц до переговоров в Москве".

Омелян Попытка реформ 2.0 "В команде Пивоварского Омелян курировал работу аппарата. Для него всегда было важно стать министром – такая амбиция (как, наверное, для любого профессионального функционера). Показательна ситуация с уходом из министерства. 11 декабря 2015 года мы втроем (Шульмейстер, Пивоварский и Омелян. - Ред.) вышли на пресс-конференцию с заявлением об отставке. Несмотря на это, уже в апреле 2016-го Омеляна назначают министром. Видимо, на этапе формирования нового Кабмина он сумел войти в переговорный процесс, результатом которого стала поддержка от Народного фронта. А точнее – от министра Арсена Авакова и лидера политсилы Арсения Яценюка.



Что касается качеств сотрудников министерства, для Омеляна вопрос профессионализма вторичен. Для него важнее фактор преданности. Это не плохо и не хорошо. Но он себя окружил именно преданными людьми.



Изначально Омелян защищал интересы того, кто его поставил: Арсена Авакова. Но сейчас его предпочтения сильно качнулись в сторону президента Петра Порошенко. Это подтверждает последний конфликт с передачей Укрзализныци в ведение МЭРТ. Очевидно, в обмен на лояльность, Омеляну пообещали карьерную поддержку после возможной отставки. Это мое допущение".

Я считал, что если искусственно создаются препятствия и реформы никому не нужны, то, наверное, и я не нужен. Но когда я увидел, сколько людей ждут этого моего шага, я решил четко, что они этого не дождутся. Я до последнего патрона буду держаться, чтобы не дать реваншу шанса. Поскольку коррупционный реванш очень высокий. Владимир Омелян из интервью 5 каналу. Январь, 2017 год Балчун Экспат на дороге "Кто лоббировал назначение Балчуна, я не знаю. Но знаю точно, что накануне заседания Кабмина по его назначению он проходил согласование у главы транспортного комитета ВР Ярослава Дубневича (народный депутат от БПП). Назначение произошло только после того, как Сергей Михальчук, член правления, представляющий интересы Дубневича в УЗ, получил гарантию неприкосновенности.



Сегодня в УЗ сосредоточены многовекторные интересы. Но интересы Дубневича в данный момент представлены наиболее мощно. Уверен, что ситуация в УЗ в первую очередь выгодна новому олигарху, появившемуся за игральным столом под названием Украина, – Ярославу Дубневичу". "Не исключаю и поддержку Балчуна со стороны Дубневича, который давно и прочно своим бизнесом связан с железной дорогой. По итогам прошлого года ориентировочная стоимость закупок у компаний Дубневичей составляла около 1 млрд грн. На прошлой неделе запускали поезд в Ивано-Франковск. Там были вице-премьер Владимир Кистион, мой заместитель Евгений Кравцов, Войцех Балчун и Ярослав Дубневич. Не попал в кадр госсекретарь министерства Андрей Галущак, который тоже был на этом мероприятии. На самом деле картинка очень символична: она отражает, что сейчас происходит на УЗ и кто что контролирует". Владимир Омелян, из интервью изданию БизнесЦензор. Январь, 2017 год "Публичная полемика в стиле "сам дурак" для меня абсолютно неприемлема. Я приехал в Украину работать ради реформы одной из самых мощных железных дорог мира, а не для дискуссий в унизительном тоне. С саботажем, блокировкой, промедлением мне пришлось столкнуться на высоком министерском уровне. Все, что до этого дня удалось сделать в компании, стало возможным только благодаря личной поддержке премьера Гройсмана".

Войцех Балчун. Январь, 2017 год КОНТЕКСТ Народный депутат от БПП и глава транспортного комитета Ярослав Дубневич в своей электронной декларации указал $8,23 млн, 2,78 млн евро и 5 млн грн наличных средств. Также у Ярослава Дубневича и его семьи в собственности 273 объекта недвижимости и 51 объект незавершенного строительства.



В интервью изданию Экономические известия Ярослав Дубневич заявил, что с 2012 года сосредоточился на законотворческой деятельности и не занимается бизнесом. Также он отметил, что обратился к руководителю НАБУ с просьбой дать официальный комментарий и подтвердить отсутствие заведенных против него "коррупционных" и уголовных дел. "Мое состояние, которое кому-то мозолит глаза, – это как раз и есть результат бывшего бизнеса, который в свое время был у меня разноплановым и не ограничивался только сотрудничеством с Укрзализныцей", – отметил Дубневич.



"Народный депутат Дубневич лично убеждал меня, что нужно оставить Михальчука в покое, чтобы он был членом правления, со всеми это согласовано – такова политическая конструкция", – сказал 30 января на круглом столе министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Я не знаю, за кого господин Дубневич просил. Если это зафиксировано, что он вас просил, предоставьте, пожалуйста, документы", – ответил Омеляну Михальчук.



Министр отметил, что МИУ передаст в правоохранительные органы пакет документов о коррупционных нарушениях в УЗ. "Речь идет о фактах нарушения закупок, в том числе и для ремонта инфраструктуры компаниями, которые имеют связь с политическими персонами в Украине", – уточнил Омелян. Аваков Покровитель "Арсен Аваков – первый министр, который попытался влиять на наше министерство. Ситуация следующая. В январе 2015-го Володя Омелян обозначил риски, связанные с возможной потерей флота Украинским дунайским пароходством (УДП). После проверки выяснилось, что риск действительно существует.



Первая опасность заключалась в процветающих в УДП схемах вывода в обход компании части денег за аренду флота УДП (тайм-чартер).



Второй риск более существенный. Схема следующая. В заключенном договоре на аренду корабля указывается, что затраты на ремонт, которые несет арендатор, засчитываются в стоимость аренды. После чего пароход уходит в далекие страны, а в Украину шлют акты о миллионных ремонтах. Часто при стоимости судна в $2 млн выставляются ремонтные счета на $3 млн. После отказа платить судно арестовывают. В 2015 году 25 наших судов находились под арестом в разных частях мира. По такой схеме свой флот потеряло Черноморское морское пароходство в 1990-е годы.



Мы точно знали, что за этой схемой стоял Владимир Запорожан, заместитель руководителя УДП Дмитрия Баринова. После попытки сменить руководство УДП у меня, Пивоварского и Омеляна состоялся эмоциональный разговор в кабинете Арсена Авакова. Лейтмотив – не убирать Баринова, которого назначил экс-министр инфраструктуры от Народного фронта Максим Бурбак (сейчас глава фракции НФ в ВР. – Ред.).



В результате последующая за этим министерская проверка УДП выявила факты коррупции (найденные документы свидетельствовали о том, что в 2014 году Баринов использовал деньги УДП для своей предвыборной кампании), но этого для увольнения оказалось недостаточно. Эти же люди руководят УДП до сих пор". КОНТЕКСТ В феврале 2015 года руководитель УДП Дмитрий Баринов написал в Facebook о проведении проверки на предприятии: "Комиссия в составе 15 человек странно совпала с моим отказом на предложение заместителей министра уволиться по собственному желанию". На время проверки Баринова отстранили от должности, а исполняющим обязанности главы правления УДП назначили Александра Кравченко. Баринов назвал Кравченко "личным другом и доверенным лицом" Шульмейстера. В марте 2015-го Дмитрия Баринова восстановили в должности. Его контракт истекает в 2017 году.



На долю УДП приходится более 25% транспортных перевозок по Дунаю. Флот компании насчитывает 320 речных судов, шесть сухогрузов и один нефтеналивной танкер. Также у компании есть шесть пассажирских теплоходов. По оценке министра инфраструктуры Владимира Омеляна, несколько сотен судов УДП зарегистрированы в офшорных компаниях. Ахметов Вездесущий "Ринат Ахметов – это чуть ли не единственный олигарх, которого я никогда не видел в министерстве. Но это не значит, что у него нет интересов в транспортной сфере. Скорее, наоборот. Главный актив Ахметова, компания СКМ, – один из главных игроков на инфраструктурном рынке.



У СКМ есть свои люди во всех министерствах. Также их люди сидят в крупных госпредприятиях. Например, в УЗ есть целые подразделения, подконтрольные СКМ. В начале 2015 года руководитель департамента морского и речного транспорта МИУ прямо говорил, что его сотрудники получают доплату от СКМ. Зачем это Ахметову? Он готовил почву для получения контроля над портом Южный через концессию.



В январе на одной из конференций меня спросили, что я думаю о концессии порта Южный. "Не думаю, что она будет в этом году", – ответил я тогда. После этого представитель СКМ попросил меня о встрече на нейтральной территории, где прямо спросил: "Вы хотите, чтобы вас зах…ли?".



В феврале в крыле моего автомобиля обнаружилось отверстие. После проверки охраны Пивоварского выяснилось, что это отверстие от пули. Я не знаю, когда оно появилось и кто его сделал. Фактом остается то, что летом против меня началась массированная информкампания. Направлена она была против повышения грузовых ж/д тарифов. Кампания против повышения тарифов продолжается и сейчас. Это вода на олигархическую мельницу Ахметова". Коломойский Большая птица "Мы несколько раз обсуждали задолженность в 400 млн грн, накопившуюся у компаний Коломойского перед государством. Только задолженность МАУ перед Борисполем в феврале 2015-го составляла около 220 000 млн грн. Мы тогда инициировали встречу с Коломойским – она состоялась в кабинете Бориса Ложкина. С нашей стороны были я и Пивоварский. С их стороны – Игорь Коломойский, Арон Майберг (совладелец авиакомпании МАУ. - Ред.) и Геннадий Боголюбов (партнер Коломойского. – Ред). Говорили 3,5 часа. В результате разработали механизм возврата этих долгов государству и Борисполю. Мы конвертировали долг МАУ в облигации, купоны МАУ платила Борисполю. В сентябре 2015 года облигации были полностью погашены.



Как мне показалось, Коломойский – человек договоренностей. Принцип следующий: ты ничего не подписываешь, но выполняешь взятые обязательства. Тогда все работает. Если кто-то из сторон не выполняет обязательств – конструкция рушится". Конкурсы или Кадровый дерибан "Идея проведения честных и прозрачных конкурсов при выборе руководителей крупных госпредприятий абсолютно правильная. Есть нюанс. Система очень быстро приспосабливается к любым позитивным изменениям, появляются схемы их обхода.



Показательно так и не состоявшееся назначение Юрия Солончука (в конце 2015 года выиграл конкурс на главу Борисполя, но так и не был назначен. Полтора года крупнейший аэропорт страны возглавлял и.о. гендиректора Евгений Дыхне. - Ред.) на должность главы аэропорта Борисполь. Его кандидатуру активно продвигала Администрация президента. План назначения сорвался после скандала на комиссии по отбору руководителей госпредприятий в МЭРТ. За кандидатуру Солончука проголосовали абсолютно все министры, кроме Айвараса Абромавичуса. Более того, министр энергетики Владимир Демчишин, проголосовавший за, даже не видел презентацию кандидата – в это время он выходил из кабинета. Все происходило в присутствии международных представителей, которые в один голос заявили, что не поддерживают решение комиссии.



Почему так и не назначили Солончука? Он был человеком Администрации, а не Яценюка, у которого, скорее всего, был свой претендент на эту позицию. В результате Яценюк просто не вынес вопрос утверждения Солончука на заседание Кабмина.



Приведу собственный пример участия в конкурсе на главу УЗ. После подачи документов сразу из двух разных источников на меня вышли люди, предложившие согласовать мою кандидатуру "наверху". В обоих случаях речь шла о договоренностях с Игорем Кононенко (не думаю, что он об этом знал – об этом знали предлагавшие люди). Я понимал, что, заручившись поддержкой одного из самых влиятельных людей в нынешней власти, я априори буду связан по рукам и ногам в проведении любых изменений в компании. Поэтому отказался. Вместо этого, минуя посредников, написал письмо Петру Порошенко и передал через два канала, гарантирующих его попадание к адресату.



В письме я обозначил важность этого предприятия для страны, свои сильные и слабые стороны и попросил о встрече. Чтобы побороть коррупцию в УЗ, мне нужны были гарантии и поддержка на самом высоком уровне. Встречи с президентом я так и не добился. Почему не прошел? В комиссии, которую возглавлял Абромавичус, приоритет отдавали иностранцам. В итоге победил Балчун". Зарплата чиновникам Кому выгодны низкооплачиваемые госслужащие Решение об отставке было принято в сентябре 2015. Объявили об этом в декабре. Причина – отсутствие справедливых зарплат для чиновников. А это было одним из основных условий моего соглашения с Пивоварским перед приходом в министерство.



Мнемоническое правило: если здоровый и самодостаточный человек долго работает на госслужбе за 5 000 грн, знайте – он либо дурак, либо коррупционер. Исключений практически не бывает.



Когда мы пришли в министерство, Борис Ложкин пообещал создать спецфонд, из которого будут финансироваться зарплаты чиновников. Летом 2015 года Евросоюз даже выделил на эти цели 90 млн евро. Их могло хватить на 2–3 года для ключевых чиновников министерств! В реальности деньги ушли на децентрализацию, то есть в никуда.



Уже в марте 2016-го от одного из представителей делегации Евросоюза я узнал причину провала зарплатного фонда. "Вы же сами отказались от денег", – сказал он мне. Оказалось, Украина просто не подала стандартную форму с данными о том, работа каких чиновников будет финансироваться из фонда и как средства распределят между министерствами.



Эту форму должно было заполнить министерство Кабинета министров. Ответственность за то, что 90 млн евро выброшены на ветер, несут два исполнителя (за ними наверняка кто-то стоит, поскольку они не самостоятельные фигуры) – замглавы АП Дмитрий Шимкив (он должен был стать проводником внедрения нормальных зарплат чиновникам) и министр Кабинета министров Анна Онищенко. Именно провал зарплатного фонда стал последней каплей в решении об уходе из министерства команды Пивоварского. Рецепт от коррупции Пряника мало. Нужен кнут



По моим подсчетам, в одной лишь УЗ ежегодно воруется около $2 млрд. Из этой суммы только на грузовых тарифах по номенклатуре грузов СКМ государство теряет $400 млн в год.



Любое госпредприятие – это кормушка для политических партий и ворюг всех мастей. Единственный путь для нашей страны – эту кормушку уничтожить. Когда мы пришли в министерство, Пивоварский говорил: все госкомпании нужно срочно приватизировать. Находясь в плену иллюзий, я тогда ему возражал. Думал, все можно исправить, поставив профессионального менеджера с хорошей зарплатой. Сейчас уже понятно: это не работает. Только продать.



В



Отсутствие страха у высокопоставленных правонарушителей – одна из главных проблем Украины. Чиновник понимает, что всегда может откупиться. Чтобы откупиться, ему нужно больше украсть. Это самозатягивающаяся петля. Чтобы изменить систему, должны совпасть два условия: необходимое – конкурентная зарплата, достаточное – страх перед воровством. Для этого нужна эффективная карательная система, не допускающая исключений ни для кого – начиная с президента и заканчивая мелким чиновником.



Для реализации такой повестки к управлению страной должны прийти люди, не заинтересованные в ее разграблении. Пока коррумпированные чиновники высшего ранга, руководители страны и политических партий не окажутся за решеткой, никто не поверит в реальную борьбу с коррупцией.



Мнемоническое правило: чтобы победить коррупцию, необязательно сажать в тюрьму миллион чиновников. Достаточно несколько показательных дел против людей, известных всей стране: коррумпированных руководителей крупнейших предприятий, министров, депутатов и мэров. Чем громче имя подсудимого, тем выше резонанс и эффект" . "Весь 2015 год в министерстве мы сталкивались с проявлениями коррупции. В первые две недели нашей работы к Омеляну пришел глава компании Артемсоль и предложил взятку в $1,5 млн за то, чтобы его на протяжении года не трогали в должности. Парня прогнали, денег не взяли. В 2015 году мы вернули Артемсоль назад в МинАПК.По моим подсчетам, в одной лишь УЗ ежегодно воруется около $2 млрд. Из этой суммы только на грузовых тарифах по номенклатуре грузов СКМ государство теряет $400 млн в год.Любое госпредприятие – это кормушка для политических партий и ворюг всех мастей. Единственный путь для нашей страны – эту кормушку уничтожить. Когда мы пришли в министерство, Пивоварский говорил: все госкомпании нужно срочно приватизировать. Находясь в плену иллюзий, я тогда ему возражал. Думал, все можно исправить, поставив профессионального менеджера с хорошей зарплатой. Сейчас уже понятно: это не работает. Только продать. статье о коррупции , которую я написал для ЛІГА.net , перечислены 15 схем воровства на транспорте. Ни одна из них до сих пор не ликвидирована. Порочная система продолжает работать, поскольку бенефициары коррупции находятся у руля государства, а система неотвратимости наказания не работает.Отсутствие страха у высокопоставленных правонарушителей – одна из главных проблем Украины. Чиновник понимает, что всегда может откупиться. Чтобы откупиться, ему нужно больше украсть. Это самозатягивающаяся петля. Чтобы изменить систему, должны совпасть два условия: необходимое – конкурентная зарплата, достаточное – страх перед воровством. Для этого нужна эффективная карательная система, не допускающая исключений ни для кого – начиная с президента и заканчивая мелким чиновником.Для реализации такой повестки к управлению страной должны прийти люди, не заинтересованные в ее разграблении. Пока коррумпированные чиновники высшего ранга, руководители страны и политических партий не окажутся за решеткой, никто не поверит в реальную борьбу с коррупцией. ДОСЬЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНТЕРЕС ШУЛЬМЕЙСТЕРА Владимир Шульмейстер, 47 лет. Пришел на госслужбу из бизнеса. В 1990–2000-е работал в MeesPierson/Fortis Bank в Роттердаме (Нидерланды) и Лондоне (Великобритания). Управлял Швейцарской консалтинговой компанией ComFi Solutions SA. С 2005 по 2009 год – финансовый, генеральный директор группы компаний Фокстрот. С 2009 по 2014-й –управляющий инвестпроектами, член набсовета Авант-банка. С декабря 2014 по декабрь 2015 года – первый замминистра инфраструктуры. После увольнения участвовал в конкурсе на главу Укрзализныци, но не прошел отбор. Сейчас развивает компанию, которая специализируется на энергоэффективных технологиях. Параллельно запускает антикоррупционную платформу, в которую планирует привлечь политиков и общественных деятелей. Одним из возможных лидеров движения называет Святослава Вакарчука. Лига.нет



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