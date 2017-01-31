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В Полтаві згорів СБУ-шних із 1400 баксами у клешні
31 января 2017 | 18:49
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Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону скеровано до суду обвинувальний акт щодо співробітника СБУ обвинуваченого в хабарництві.
Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно старшого оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Полтавській області, який одержав 1400 доларів США «хабара».
Зазначена особа висунула вимогу суб’єкту господарської діяльності надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1400 доларів США за вплив на прийняття уповноваженою особою рішення про повернення підприємцю комп’ютерної техніки, вилученої раніше під час обшуку, а також за не перешкоджання в подальшому його господарській діяльності.
Під час одержання вказаної суми співробітник СБУ був затриманий прокурорами військової прокуратури спільно з співробітниками Управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України, а отриману ним суму було вилучено.
Правоохоронця судитимуть за ч. 3 ст. 369-2 КК України (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням).
Обвинувальний акт направлений до Октябрського районного суду міста Полтави.
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