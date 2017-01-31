Названо умови евакуації населення з Авдіївки

31 января 2017 | 14:35

Евакуація мирного населення в Авдіївці розпочнеться за умов продовження ворожих обстрілів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Хочу зазначити, що у разі, якщо ці ворожі обстріли продовжаться буде розглядатися питання про евакуацію мирного населення з метою збереження їх життя і здоров’я”, — зауважив він.

Нагадаємо, що внаслідок ворожих обстрілів ситуація в Авдіївці дуже складна, пошкоджені житлові будинки, місто знеструмлене, відсутня вода. Також припинено роботу Донецької фільтрувальної станції і з надзвичайно великими перебоями працює коксохімічний завод.

Також нагадаємо, найзапекліші перестрілки тривають на рубежах між авдіївською промзоною та Яковлівкою, де противник знову намагався перейти у наступ, проте був зупинений.