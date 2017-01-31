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Прокуратура Києва розслідує побиття громадяднина поліцейським за відеофіксацію
31 января 2017 | 14:32
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Прокуратурою розпочато досудове розслідування стосовно співробітників управління патрульної поліції в Києві щодо побиття чоловіка, який намагався записати на мобільний телефон незаконні дії правоохоронців. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
Так, прокуратурою розпочато досудове розслідування стосовно співробітників управління патрульної поліції в Києві Департаменту патрульної поліції Нацполіції України за фактом спричення тілесних ушкоджень громадянину, який намагався зафіксувати на мобільний телефон незаконні, на його думку, дії правоохоронців.
Відомості про цей факт внесено до ЄРДР за ч.2 ст.365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.
Відео із записом інциденту буде долучено до матеріалів кримінального провадження.
Досудове розслідування проводитиме слідчий відділ прокуратури міста Києва.
За даними ТЕМИ, ця справа стала каменем спотикання між поліцією та прокуратурою. Керівництво поліції у будь-який спосіб бажало "відмазати" свого офіцера. Прокуратура проявила принициповість.
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