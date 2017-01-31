ТЕМА

НАБУ невдовзі пред'явить звинувачення щодо розкрадань по проекту "Стіна"

31 января 2017 | 14:30

распечатать        комментарии [0]       добавить в

У справі розкрадань коштів проекту "Стіна" Національне антикорупційне бюро скоро назве перших підозрюваних. Про це на брифінгу заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає кореспондент УНН.


“Є напрацювання. Багато роботи зроблено і, в принципі, ми рухаємося до перших підозрюваних”, — сказав А.Ситник.

Як повідомляв УНН, раніше А.Ситник заявив, що перші підсумки розслідування щодо проекту “Стіна” НАБУ оприлюднить у лютому.

Нагадаємо, на облаштування кордону з Росією у 2016 році виділили 200 мільйонів гривень. Народні депутати звернулися у липні до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити куди витратили фінанси, які бюджет виділив на будівництво “Стіни” на кордоні.

УНН


Поделиться
Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте
Загрузка...

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: УНИАН

Вєрка Сердючка (Андрій Данилко) під час зйомок свого нового ток-шоу, в Києві, 10 вересня 2008 р. За сюжетом Шоу Вєрки Сердючки Вєрка з мамою виступають в ролі привітних господинь, випитуючи у гостей найцікавіші новини. Тепер співачка запрошуватиме гостей до шикарного заміського будинку. Фото Сергія Светлицького

   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100

Разработка и дизайн сайта