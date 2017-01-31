НАБУ невдовзі пред'явить звинувачення щодо розкрадань по проекту "Стіна"

“Є напрацювання. Багато роботи зроблено і, в принципі, ми рухаємося до перших підозрюваних”, — сказав А.Ситник.

Як повідомляв УНН, раніше А.Ситник заявив, що перші підсумки розслідування щодо проекту “Стіна” НАБУ оприлюднить у лютому.

Нагадаємо, на облаштування кордону з Росією у 2016 році виділили 200 мільйонів гривень. Народні депутати звернулися у липні до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити куди витратили фінанси, які бюджет виділив на будівництво “Стіни” на кордоні.